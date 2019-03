542 haki ylimääräistä taiteilijaeläkettä – saajien joukossa Eeva Litmanen, Hector, Maarit Hurmerinta ja Kari Peitsamo

Viihde

542 haki ylimääräistä taiteilijaeläkettä – saajien joukossa Eeva Litmanen, Hector, Maarit Hurmerinta ja Kari P

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut 58 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.Eniten taiteilijaeläkkeitä jaettiin visuaalisten alojen taiteilijoille, yhteensä 15. Taiteilijaeläkkeen sai myös 14 muusikkoa tai säveltäjää sekä viisi kirjailijaa ja kaksi kääntäjää. Esittävien taiteiden aloille jaettiin yhteensä kahdeksan eläkettä.Taiteilijaeläkkeen saajissa on 24 naista ja 34 miestä. Hakijoista naisia oli 34 prosenttia.Hakijoita oli kaikkiaan 542. Taiteenalojen hakemusmäärät vaihtelivat arkkitehtuurin ja sirkustaiteen viidestä hakemuksesta musiikin alan 141 hakemukseen. Musiikin alan hakemusten osuus oli yli neljännes ja visuaalisten alojen osuus lähes kolmannes kaikista hakemuksista.Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläke myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias.Taike pyysi eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta, jotka arvioivat ja vertailivat hakijoiden taiteellista toimintaa.Eläkkeitä on jaettavissa vuosittain yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on runsaat 1 360 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle.Seuraavan kerran taiteilijaeläkettä voi hakea Taikesta syyskuussa. Haku koskee vuoden 2020 alusta alkavia eläkkeitä.Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet 1.1.2019 alkaen:Haahti Katri, HelsinkiHeikinheimo Liisa, VaasaHeikkilä Heikki, HelsinkiMänttäri Roy, EspooNuutinen Juha, HelsinkiSainio Soila, ÅminneforsWidnäs Karin, FiskariNiemi Mila, HelsinkiPätilä Markku, HelsinkiRenvall Markus, MasalaBjörkstam Laila, HelsinkiHolmström Hannu-Pekka, HelsinkiKiiski Kaija, HelsinkiLitmanen Eeva, HelsinkiTakala Kimmo, LielahtiTähti-Wahl Pirjo-Riitta, TurkuUrpelainen-Sipari Liisa, HelsinkiValkeasuo Pentti, LaviaBalk Eero, HelsinkiKapari-Jatta Jaana, LoviisaRasa Risto, SomeroRingell Susanne, HelsinkiSavisaari Aira, KauttuaSiro Juha, TampereVuolab Kerttu, Utsjokiaf Enehielm Christina, HelsingforsAlitalo Tuike, TurkuLuhta Pekka, HelsinkiSelkokari Antti, HelsinkiBjörkenheim Raoul, HelsingforsHarma Heikki, HelsinkiHurmerinta Maarit, VantaaKangas Olli, KaustinenKyllönen Timo-Juhani, EspooNevanlinna Tapio, VeikkolaNordlund Juha, TamperePeitsamo Kari, HelsinkiRasinkangas Pentti, JyväskyläSamuli Veikko, VantaaSari Anneli, HelsinkiSjöström Harri, BerliiniTakamäki Jouni, HelsinkiTegelman Pekka, KirkkonummiCandolin Christine, HelsinkiCavén Kari, HelsinkiHarle Ritva, HelsinkiHeikkinen Jyrki, KuopioHepoluhta Pekka, HelsinkiJaatinen Raimo, HelsinkiJensen Anita, HelsinkiJoro Juha, TurkuKoch Ari, LiminkaLampinen Tuija, RiihimäkiPirilä Marja, TampereSirén Päivi, HelsinkiSuntio Heimo, HelsinkiVera Adolfo, VantaaVäisänen Arto, Kuopio