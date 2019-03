Kimi Räikkönen puhkesi puhumaan perhe-elämästään ja Minttu-vaimostaan: ”Mikään suhde ei kestä pitkään, jos toinen dominoi liikaa”

Viihde

Kimi Räikkönen puhkesi puhumaan perhe-elämästään ja Minttu-vaimostaan: ”Mikään suhde ei kestä pitkään, jos toi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Robin innostui autoista





Vaimo muistuttaa lennoista





Fanit hämmästyivät