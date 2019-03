Riitta Väisänen palasi Kymppitonnin studioon – paljastaa tyylinsä salat: ”Spede tuli sanomaan, että nyt se nuttura pois!”

Viihde

Riitta Väisänen palasi Kymppitonnin studioon – paljastaa tyylinsä salat: ”Spede tuli sanomaan, että nyt se nut





Minulla kesti aina hirveän kauan, että minut saatiin Riitta Väisäsen näköiseksi. Spede hikoili ja poltti röökiä ja huusi, että ala tulla sieltä, että kaikki odottavat.

Joskus minulla oli hienoja kampauksia ja Spede tuli sanomaan, että nyt se nuttura pois! Hän halusi, että tukka on aina auki.