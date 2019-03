Laivatyöntekijät arvioivat M/S Romantic -sarjan – vastaa hyvin ruotsinlaivan todellisuutta: ”Ikävä kyllä näkee niitäkin vanhempia...”

Viihde

Laivatyöntekijät arvioivat M/S Romantic -sarjan – vastaa hyvin ruotsinlaivan todellisuutta: ”Ikävä kyllä näkee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vanhemmat unohtavat olevansa lasten kanssa”





Yhteenkään

https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000006031566.html

”Samanlaisia surullisia tapauksia on tullut nähtyä”





https://www.is.fi/viihde/art-2000006025196.html