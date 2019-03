Viihde

Kohuttu Vieraissa-sarja alkoi: Tiina haluaa seksiä, mutta Niko ei – ja Timoa ärsyttää vaimon siivoaminen





Somessa ihmeteltiin

Liv-kanavan uutuussarjassa neljä tavallista suomalaista pariskuntaa tutkailee omaa parisuhdettaan uudenlaisten linssien läpi muuttamalla viikoksi asumaan toisen kumppanin kanssa. He kokeilevat siis niin kutsuttua parinvaihtoa, tosin ilman seksiä.Äärimmäisen kokeen avulla pariskunnat selvittävät, auttaako uusi koepuoliso löytämään parisuhde-elämästä uusia puolia.Viisi vuotta yhdessä olleet espoolaiset Henry ja Kati ovat uppoutuneet viime vuosina lapsiperhearkeen. Parisuhde on jäänyt siinä ohessa paitsioon.Siinä missä Henry haluaisi katsella välillä aivan rauhassa jalkapalloa, Kati toivoisi parisuhteelta enemmän kahdenkeskistä tekemistä.Kuopiolaiset Riikka ja Timo ovat olleet yhdessä 15 vuotta. Perheeseen kuuluu heidän lisäksi kaksi lasta ja koira. Riikan ja Timonkin suhteesta puuttuu kahdenkeskinen aika.Ongelmaksi on muodostunut Riikan tarmokas kodin siivoaminen. Riikka siivoaa aina, kun hänellä on hetki vapaana. Tv-ruudussa näkyy, miten Riikka pyyhkii pölyjä ja järjestelee kotona koko ajan.– Minua se ärsyttää suunnattomasti. Ajan voisi käyttää joskus muuhunkin, Timo valittaa.– Se vaan on niin, että jos se koti on siisti, niin minun on helpompi ajatella ja olla, Riikka pohtii.Espoolaisten Nikon ja Tiinan suhde on edennyt vauhdilla ja heillä on jo lapsi. Suhde on ollut niin kutsuttua ”on-offia”. Tiina kärsii siitä, että Niko ei halua hänen kanssaan tarpeeksi seksiä. Nikon mielestä läheisyys on seksiä tärkeämpää.Roskien vieminen aiheuttaa pariskunnan välille ilmiriidan. Tiina napsauttaa tv:n päättäväisesti kiinni kesken matsin, kun Niko ei vie roskia.– Viet ne roskat nyt! Tee v*********na jotain, mä en aio tehdä kaikkea. Tää on myös sun koti, Tiina komentaa.Leppävirralla asuvaa Nitaa ja Harria yhdistää rakkaus autourheiluun. Heidän isoin ongelmansa on raivokas riitely. Nitaa harmittaa Harrin huutaminen, Harria puolestaan mykkäkoulun pitäminen.Parinvaihdossa pariskuntaa mietityttää pettämisen mahdollisuus. Vaihtokumppanin kanssa samassa sängyssä nukkuminen on ehdottomasti kielletty.– Vanhoissa suhteissa on petetty, niin se raja menee siinä, Nita linjaa.Erikoinen sarja kirvoitti välittömästi kiivaan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Muun muassa näin katsojat kommentoivat aihetta somessa:– Tää on niin outo ohjelma, että pakko olla tosi hyvä tai tosi huono.– Siis äijä valittaa, että nainen imuroi ja siivoaa päivittäin? Äijä ulos.– Oon jo koukussa.– Ihan pimeä ohjelmakonsepti.– Näin pätkän tästä parinvaihto-ohjelmasta. Maailma pelastukoon tollasilta naisilta, jotka keskeyttävät futismatsin tai NHL-matsin siksi, ettei puoliso vie roskia sillä sekunnilla! Harmitti niin paljon niitten miesten puolesta, että oli pakko vaihtaa kanavaa.