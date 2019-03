Olisitko tajunnut, että ananasta voi syödä näin yksinkertaisella tavalla? Video saa räpäyttämään silmiä kahdesti – ”Pakko lähteä ananaksen ostoon”

Viihde

Olisitko tajunnut, että ananasta voi syödä näin yksinkertaisella tavalla? Video saa räpäyttämään silmiä kahdes

https://twitter.com/DenzBenzi/status/1103958443050889216

Video herätti myös epäilyksiä

Myös suomalaiset Twitter-käyttäjät ovat innostuneet ananas-videosta:

Ananas, tuo ihanan eksoottinen, mutta hankalasti lähestyttävä hedelmä.Aamiaispöydissä ja brunsseilla näkee usein, että ananas on leikattu kolmionmuotoisiksi viipaleiksi. Muuten tarjoilutapa toimii, mutta ananaksen kirpeyden takia huulipielet kipeytyvät nopeasti.Jos ananaksesta leikkaa puolestaan ensin kiekkoja ja sitten yrittää viipaloida sitä kuutioiksi, osa hedelmästä menee helposti hukkaan, sillä hedelmää on vaikeaa leikata täsmällisesti kuoren vierestä.Nyt sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa leviää video, joka avaa aivan uuden ulottuvuuden ananaksen nauttimiseen.Ananasvideo on kerännyt Twitterissä jo lähes 400 000 tykkäystä ja 150 000 uudelleentwiittausta.– Nyt minusta tuntuu siltä, että en tiedä mitään lempihedelmästäni, eräs kommentoi järkyttyneenä.– En enää koskaan katso ananasta samalla tavalla.– Luonnon olisi pitänyt antaa ihmisille käyttöohjeet ananasta varten.Kaikki eivät uskoneet, että ananaksen syöminen voisi oikeasti olla noin yksinkertaista. Eräs käyttäjä kommentoi, että kokeili ananaksen syömistä videolla esitetyllä keinolla epäonnisin seurauksin.– Fake news. Sormeni ovat kipeät. Keittiö on sekasotkussa. Se tavallaan toimii, mutta on silti hyödytön vinkki, kommentoija väittää.– Hedelmän täytyy olla todella kypsä, että tämä onnistuu, kirjoittaa toinen skeptinen.Jotkut väittävätkin, että kyseisen tempun voisi toteuttaa onnistuneesti vain harvinaisella pienikokoisella ananaslajikkeella, joita löytyy Japanista.