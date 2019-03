Nostalgiset kuvat: Ikoninen Barbie täyttää 60 vuotta – mutta nuken alkuperäinen esikuva ei todellakaan ollut pikkutyttöjen lelu

Viihde

Nostalgiset kuvat: Ikoninen Barbie täyttää 60 vuotta – mutta nuken alkuperäinen esikuva ei todellakaan ollut p

C





Maailman tunnetuin lelu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykynaisten esikuva









Kun fanitus menee överiksi









Saksalaisnuken kesympi pikkusisko





Täydellisyyden ruumiillistuma