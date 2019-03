Television pisimpään jatkunut haastatteluohjelma syntyi hotelli Pasilan baarissa 16 vuotta sitten – juontaja kertoo nyt, miksi idea toimii vielä tänä päivänä

Viihde

pimenee hiljalleen. Takana rankka viikonloppu ja edessä ankara arki. Silmät lupsuvat, sohva kutsuu ja tv napsahtaa auki. Nyt ei halua nähdä väljähtäneitä vitsejä, kuunnella räppäriä riimittelemässä – eikä varsinkaan poliitikkoa paasaamassa. Onneksi ykköskanavalla studioon askeltaa tuttu hahmo. Istuu nojatuoliin, katsoo silmiin ja puhuu rauhallisesti. Siitä se alkaa, Arto Nybergin https://www.is.fi/haku/?query=arto+nybergin suora haastatteluohjelma.– Sitähän se on. Ei sunnuntai-iltana mitään show’ta pidetä. Ollaan ankaria itselle ja mennään seuraavana aamuna töihin. Kun nyyberi loppuu, pestään hampaat ja mennään nukkumaan. Korkeintaan katsotaan iltauutiset, 15-vuotissyntymäpäivälähetykseen valmistautuva Nyberg nauraa.idea lyötiin läjään 16 vuotta sitten, kun Kari Kyrönseppä https://www.is.fi/haku/?query=kari+kyronseppa soitti Nybergille. Tai jos tarkkoja ollaan, niin idea oli vasta syntymässä, pilkkeenä Nybergin silmäkulmassa.– Ainoa asia, mitä ”Kyrtsi” sanoi, että ohjelman pitäisi perustua haastatteluihin. No, me mentiin sinne, missä aika moni tv-ohjelma on synnytetty: hotelli Pasilan baariin. Sanoin Kyrönsepälle haluavani mukaan Liisa Akimofin https://www.is.fi/haku/?query=liisa+akimofin , ja hän oli samaa mieltä.Sitten funtsittiin. Ja koska olemme Suomessa, ideaa lähdettiin työstämään negaation kautta.– Mietimme, että mitä me emme itse halua nähdä. Viikonloppu on takana, on juhlittu, oltu mökillä, huomenna on työpäivä. Millaisen ohjelman silloin haluaa nähdä? Päätimme, että studioyleisö jää pois, livebändi jää pois. Ei jäänyt kuin puhuvat päät. Meillä puhe ratkaisi enemmän kuin tingeli-tangeli ja värikkäät valot.7. maaliskuuta 2004 ensimmäinen lähetys livahti eetteriin. Vieraina nähtiin Pirkka-Pekka Petelius https://www.is.fi/haku/?query=pirkka-pekka+petelius , Mars-tutkija Sini Merikallio https://www.is.fi/haku/?query=sini+merikallio sekä Pelle Miljoona & 1980 -yhtyeen Ari Taskinen https://www.is.fi/haku/?query=ari+taskinen ja Stefan Piesnack https://www.is.fi/haku/?query=stefan+piesnack . Ensi sunnuntain syntymäpäivälähetyksessä vieraana nähdään ensimmäisen jakson vieraista ainakin Taskinen.vielä hetkeksi 15 vuoden takaisiin tunnelmiin.– Olen aika autuaasti unohtanut, miltä silloin tuntui. Siltä osin kovalevy on pyyhkiytynyt. En muista fiiliksiä ennen, enkä jälkeen lähetyksen. Se me katsottiin, että ohjelman näki 440 000 katsojaa. Se oli ihan käsittämätön määrä, koska ohjelmaa ei juurikaan markkinoitu Ylen kanavien ulkopuolella.Kun Nybergiltä kysyy, onko hän saanut aina ne vieraat ohjelmaansa, jotka on halunnut, mies kääntää asetelman ympäri.– On väärin sanoa, että me haluamme jonkun. Me lähdemme olettamuksesta, että ihmisiä kiinnostaa vieraamme. Nybergiin ei ole pakko tulla, jos ei halua. Tämä ei ole tuomioistuin tai paikka, jossa on pakko näyttäytyä.Suora lähetys on herkkä paikka. Juontaja voi jäätyä, haastateltava voi jäätyä, mitä vain voi tapahtua. Tähänkin Nybergillä löytyy lääkkeet.– Rauhallisesti se on otettava. On tärkeää, millaisen ilmapiirin luo studioon. Pitää olla rento ja puhua avoimesti. Jos alkaa kiristämään ruuvia, haastateltava voi päättää, että tuolle mä en ainakaan sano mitään. Että se siitä kovistelusta.Yhtä ihmisryhmää Nybergissä ei nähdä: poliitikkoja. Siihenkin on syynsä.– En periaatteessa haastattele heitä. Sitä varten on A-studiot ja muut. Kuten Kyrönseppä sanoi: ”Jumaliste, koko telkkari on täynnä pelkkiä ongelmia, ja asiantuntijoita pyydetään ruutuun ratkomaan niitä. Se on ihan fine. Sellaisia ohjelmia pitää olla. Me kiinnostumme ihmisestä, emme jostakin ongelmasta, johon kaivataan ns. asiantuntijaa. Tämä on se ratkaiseva ero.”kulisseissa on nähty monenlaista. Niistäkin Nybergillä riittää tarinaa. Hän ei silti halua nostaa esiin yksittäisiä vieraita.– Eihän vieraan pidä jäädä mun mieleen, vaan katsojien. Haastateltava on aina se stara.

Kysytäänpä toisinpäin: onko ketään, jota et huolisi ohjelmaasi?

– Saattaa olla niin, että jos on pakottava tarve jättää joku pois, niin... eipäs parane paljastaa liikesalaisuuksia, Nyberg nauraa.Ohjelman jatkoon Nyberg ei halua myöskään ottaa tiukkaa kantaa.– Seuraavat 15 vuotta? Sitä ei parane multa kysyä. Alussa sovimme, että ei tehdä mitään kahden kauden tussausta. Silti olemme menneet aina vuosi kerrallaan. Se sopii kaikille osapuolille. Olen tyytyväinen, että ohjelma on kelvannut katsojille.