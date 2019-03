Ylen uudesta sarjasta tuli yllättäen valtava tv-sensaatio – ohjelmaa kutsutaan parhaaksi viihteeksi aikoihin: Jokainen ruotsinlaivalla käynyt voi samaistua

Viihde

Ylen uusi neliosainen draamakomediasarja M/S Romantic on saavuttanut lyhyessä ajassa valtavasti huomiota ympäri Suomea, vaikka sitä ei ole mainostettu juuri lainkaan televisiossa tai radiossa.Sarja on kerännyt kaikessa hiljaisuudessa jättimäiset katsojaluvut sekä perinteisen television että Yle Areenan kautta.Ensimmäinen jakso esitettiin TV1-kanavalla sunnuntaina 24. helmikuuta. Sitä katsoi 574 000 suomalaista. Areenasta ensimmäistä jaksoa katsottiin avausviikolla 52 000 kertaa.Sen jälkeen sarja on esitetty kertaalleen kokonaisuudessaan perinteisessä televisiossa, ja nyt sitä esitetään jo uudestaan kokonaisuudessaan Ylellä hurjan suosion vuoksi. Jokaista jaksoa on katsottu tv:ssä useita satoja tuhansia kertoja. Areenan täydellisiä katsojalukuja ei ole julkisesti saatavilla.Sarja herätti välittömästi esittämisen jälkeen valtavasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.Muun muassa näin katsojat ovat kommentoineet sarjaa Twitterissä, Facebookissa ja Vauva.fi https://www.vauva.fi/keskustelu/3401377/ms-romantic-sarja-yle-areenasta-suosittelen?page=4 -keskustelualustalla:– Aivan huikea sarja! Nerokas kässäri, loistavat näyttelijät, tarkkaa ja osuvaa ihmiskuvausta, oivaltava leikkaus. Parasta tv:tä pitkiin aikoihin.– Se pultsari oli niin hyvä näyttelijä että itseänikin rupesi jo katsoessa ahdistamaan ja puistattamaan tuollainen örveltäjä. Hyvin näytelty.– Katsoin eilen kaikki jaksot ja tänään havahduin siihen että minulle jäi ikävä näitä hahmoja. Tulisipa jatkoa!– Kannattaa katsoa loppuun. Mua niin säälitti se hiljainen känniukko. Oli oikeasti yksinäinen sielu, joka kaipasi kaveria. Yksinkertainen, mutta hyvä ihminen ja yksinäinen. Näitäkin Suomi täysi ja ystäviä ei löydy. Aina tulee vaan kylmää vettä niskaan. Olis tehny mieli mennä pitämään sille seuraa. Jotenkin hieno kuvaus siitä, ettei kaikki ole aina siltä kuin näyttää. Samoin säälitti se lapsi. Niitäkin näkee niin paljon. Mainio sarja! Hyvä Yle!– Tää oli kyllä loistava. Eihän tän ollu tarkoituskaan olla mikään röhönaurupläjäys, vaikka hetkittäin hauskojakin hetkiä. Pelottavan tarkka läpileikkaus suomalaisista.Aivan kaikki eivät pitäneet sarjaa loistavana, vaan kommenttien joukkoon mahtui myös kritiikkiä.– Jännä kokemus, jotenkin ärsytti ne tyypit mutta silti kiinnosti katsoa vielä enemmän, Vierailija kommentoi Vauva.fissä.

Mistä sarjassa on sitten kyse?