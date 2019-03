Miten Suomelle käy euroviisuissa? IS:n UMK-raati arvioi lopputuloksen: ”Lähdetään tavoittelemaan finaalipaikkaa”

Viihde

Miten Suomelle käy euroviisuissa? IS:n UMK-raati arvioi lopputuloksen: ”Lähdetään tavoittelemaan finaalipaikka

Look Away valittiin ansaitusti UMK:n voittajaksi, arvioi IS:n euroviisuraati.

Turun Logomossa valittiin tänään Suomelle euroviisukappale. Daruden ja Sebastian Rejmanin https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+rejmanin kappaleista Look Away selvitti tiensä voittajaksi ja Superman ja Release Me jäivät selvästi kakkosiksi.Ilta-Sanomien Pauliina Leinonen https://www.is.fi/haku/?query=pauliina+leinonen ja Tatu Onkalo https://www.is.fi/haku/?query=tatu+onkalo olivat paikan päällä Turussa arvioimassa illan lopputuloksen. Vierailevana kommentaattorina raatiin osallistui Nya Åland -lehden toimittaja ja viisuasiantuntija David Lindström https://www.is.fi/haku/?query=david+lindstrom

Voittiko oikea kappale?

– Kyllä! Vaikka pidin enemmän Supermanista, Look Awayn tyylikäs show nosti kappaleen ykköseksi, Tatu pohtii.– Ehdottomasti. Tämä iski Daruden ja Sebastian Rejmanin kappaleista eniten ensikuuntelulla. Pidin suunnattomasti show'sta, joka oli kaunis, mutta silti näyttävä ja kappaleen maailmanparannusaiheelle uskollinen, Pauliina kehuu.– Superman oli paras kappale, mutta show'na Look Away oli parempi kokonaisuus, David Lindstöm, viisuasiantuntija ja Nya Ålandin toimittaja arvioi.

Mitkä ovat biisin vahvuudet viisuissa?





– Show huomataan varmasti, eikä viisuihin ole tähän mennessä valittu kovin paljon tanssibiisejä, Tatu sanoo.– Kappale on tarttuva ja iskevä eikä show'ssa sorruta liiallisuuteen tai alisuorittamiseen. Vaikka tämä ei ole Sandstorm-Darudea, tämä on silti kelpo kappale Tel Aviviin lähetettäväksi, Pauliina toteaa.– Energia ja lavashow ovat kappaleen vahvuudet, David sanoo.

Entä heikkoudet?





– Näiden maailmanparannusrallien kanssa on aina vähän niin ja näin. Onko se sanomaa, vai vain lässytystä? Tatu kysyy.– Kertosäe nostatuksen jälkeen pienoinen pettymys, Pauliina miettii.– Kertosäe toistuu paljon. Sebastian voisi lausua englantia paremmin, David huomauttaa.

Päästäänkö tällä finaaliin?

– Kyllä pitäisi päästä, Tatu sanoo.– En ole kuullut tähän mennessä yhtään hyvää kappaletta jo valituista viisubiiseistä, joten siinä mielessä Look Awaylla on ihan hyvät mahdollisuudet. Toisaalta ikinä ei voi sanoa, miten itse semifinaalissa sitten käy, Pauliina miettii.– Virolla ja Tsekillä on molemmilla tanssibiisit, mutta tässä on kyllä parempi energia. Tsekillä on enemmän iloa ja Virolla on selkeämpi melodia. Molemmat maat maat ovat Suomen kanssa samassa semifinaalissa, David sanoo.

Entä voitetaanko euroviisut?





– Ei taideta valitettavasti. Mutta ei sitä kannata murehtia, sillä Venäjää edustaa Sergei Lazarev https://www.is.fi/haku/?query=sergei+lazarev , jota vastaan on luultavasti ihan turhaa yrittää kilpailla, vaikka kappaletta ei vielä ole edes julkaistu, Tatu huomauttaa.– Ei, eikä toivottavasti sitä kappaleelta ja sen esittäjiltä odotetakaan. Lähdetään nyt tavoittelemaan finaalipaikkaa, ja jos siinä onnistutaan, se on tärkeintä, Pauliina muistuttaa.– Ei voiteta, mutta päästään finaaliin, David vannoo.

