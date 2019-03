Perheenäiti Riina, 33, riisuutui ensimmäistä kertaa kuvaajan edessä – huokaisi hämmästyksestä, kun näki lopputuloksen: ”Jännitti ihan älyttömästi”

Viihde

Perheenäiti Riina, 33, riisuutui ensimmäistä kertaa kuvaajan edessä – huokaisi hämmästyksestä, kun näki lopput

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen upeaa Miss Plus Size -finalistia poseerasi rohkeissa alusvaatekuvissa Rantasalmella Järvisydän-kylpylässä Miss Plus Size -kilpailun kuvauksissa.Miss Plus Size on siitä erilainen missikilpailu, että se sopii kaikenikäisille ja perinteistä missivartaloa kurvikkaammille naisille.Finalistien joukkoon mahtuu tänä vuonna kymmenen 22–39-vuotiasta kaunotarta, jotka ovat kaikki hyvin erilaisissa elämäntilanteissa keskenään.33-vuotias perheenäiti Riina Koskinen https://www.is.fi/haku/?query=riina+koskinen ei ollut koskaan aiemmin poseerannut alusvaatteissa valokuvaajan edessä ennen tätä tilaisuutta.– Täytyy kyllä sanoa, että jännitti ihan älyttömästi. Se oli itselleni haaste ja sellainen mukavuusalueen ulkopuolinen kokemus, Riina kuvailee.

Mitä hän ajatteli, kun näki valmiin kuvan ensimmäistä kertaa?