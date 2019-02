Viihde

Odotettu Muumilaakso-sarja alkoi tänään – somessa kiiteltiin ja kiisteltiin: ”Totuttelua vaatii”

Muumilaakso-animaatiosarja on kansainvälinen suursatsaus, joka on myyty jo Kiinaan, Japaniin ja Englantiin.

