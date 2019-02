Uusi Muumi-sarja alkaa tänään – 21 miljoonaa maksanut kansainvälinen suursatsaus on kielletty alle 7-vuotiailta: ”Ei sovi lapsenvahdiksi”

Viihde

Uusi Muumi-sarja alkaa tänään – 21 miljoonaa maksanut kansainvälinen suursatsaus on kielletty alle 7-vuotiailt

Muumilaakso

Muumilaakso-animaatiosarja on kansainvälinen suursatsaus, joka on myyty jo Kiinaan, Japaniin ja Englantiin. Sarjan visuaalinen ilme on mykistävä, ja sarja on kielletty pieniltä lapsilta.