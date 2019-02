Yrittäjä nolasi suihkurusketusta haluavan naisen – halusi lisää rahaa ja ehdotti laihduttamista: ”Koska suihkutettavaa pintaakin on enemmän...”

Viihde

Yrittäjä nolasi suihkurusketusta haluavan naisen – halusi lisää rahaa ja ehdotti laihduttamista: ”Koska suihku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suihkurusketuksia kauppaava mies lähetti kokoa 10 (vastaa kokoa 38) olevalle naiselle viestin, jonka mukaan hän palvelee normaalisti pienempiä asiakkaita ja aikoo veloittaa tämän varaamasta suihkurusketuksesta lisämaksun, koska suihkutettavaa pintaa on enemmän.Suihkurusketuksen ostanut asiakas ei halunnut maksaa lisämaksua – noin 17 euroa – jolloin rusketuskauppias ehdotti, että naisen olisi syytä laihduttaa, The Mirror raportoi.Viestittely eteni aluksi hyvässä hengessä:– Hei. Huomasin, ettei nettisivullasi ole hinnastoa. Mietin tässä, kuinka paljon suihkurusketus maksaa, nainen kirjoitti.– Hinta on 40 euroa, yrittäjä vastasi, mutta jatkoi:– Katselen kuviasi Instagramissa ja mietin, että minkä kokoinen olet?Tässä vaiheessa nainen vielä naurahti:– Ha, ha. Olen kokoa 10 tai 12. Miksi kysyt?Selitys seurasi nopeasti.– Tavallisesti asiakkaani ovat kokoa 8. Suihkurusketus sinulle maksaa 17 euroa lisää, koska suihkutettavaa pintaakin on enemmän, jos ymmärrät mitä tarkoitan.Nainen pöyristyi ehdotuksesta ja jakoi keskustelun Facebookissa. Yrittäjä näki naisen päivityksen ja koska hän ei ollut vielä tarpeeksi syvällä kuopassa, hän päätti lähettää naiselle vielä yhden viestin:– Jos et halua maksaa lisämaksua, voisit ehkä laihduttaa hieman.Nainen julkaisi myös tämän viestin ja kohuhan siitä syntyi.– Teen ammatikseni suihkurusketuksia ja tällainen käytös ällöttää minua, eräs kirjoitti osoittaen sanat yrittäjälle.– Työmme koko pointti on tehdä jokainen asiakas onnelliseksi ja saada tuntemaan itsensä kauniiksi. Kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan lisähintaa kokonsa perusteella, toinen kirjoitti.– Mitäpä jos hän velottaisi pituuden mukaan? Hei, oletko yli kaksimetrinen? Silloin joudut maksamaan 17 euroa lisää, kolmas ihmetteli.– Olen raskaana. On ehkä parempi, etten mene tämän miehen asiakkaaksi. Hänhän saattaa laskuttaa minulta kahden ihmisen maksun, neljäs naljaili.