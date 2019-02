Viihde

Sami Kuronen remontoi itselleen unelmiensa kodin: tältä asunto näyttää nyt

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156707540448153&set=pcb.10156707541298153&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156707540458153&set=pcb.10156707541298153&type=3&theater

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156707540518153&set=pcb.10156707541298153&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156707540513153&set=pcb.10156707541298153&type=3&theater

Sami Kuronen on tullut tunnetuksi muun muassa Radio Suomipopin ja Temptation Island Suomi -ohjelman juontajana.Kuronen julkaisi hiljattain sosiaalisessa mediassa upeita kuvia vastikään remontoidusta kodistaan.– Tasan 12 vuotta sitten elämä toi Turusta Vantaalle kämppään, jossa edelleen asun. Olen tykännyt kodistani aina enkä ole kokenut missään vaiheessa tarvetta vaihtaa maisemaa, Kuronen kirjoittaa Facebookissa.Hän kertoo, kuinka vuodet ja eletty elämä ovat alkaneet hiljalleen näkyä asunnossa, ja alkoi olla paikka pienelle remontille.– Syksyllä päätin, että nyt on sen aika.Kun Temptation Island Suomi -tosi-tv-ohjelman sinkut, pariskunnat ja juontaja itse suuntasivat loppusyksystä Thaimaan lämpöön viidennen kauden kuvauksiin, jäi asunto tyhjilleen.Samalla kun mies itse kulki shortsit jalassa pitkin paratiisisaaren rantoja, remonttiporukka paiski Suomessa pitkää päivää ja iltaa.– Pienestä pintaremontista tuli lopulta iso ja perusteellisempi urakka, mutta hyvä niin! Nyt olen supertyytyväinen, Kuronen kirjoittaa.Juontaja tunnustaa Instagramissa, että yksi syy kodin remontoimiseen oli se, että iän myötä koti-illat tuntuvat houkuttelevan aina vain iltamenoja enemmän.– Musta on tullut kyllä niin kotihiiri. Ehkä mä oon aina ollut, mutta vuosi vuodelta kynnys lähteä esimerkiksi viikonloppuna ulos tuntuu kasvavan.Uuden ilmeen saanut koti on saanut paljon kehuja sosiaalisessa mediassa. Kommenteissa arvioidaan esimerkiksi asunnon valoisuutta tai sisustuksen selkeyttä.Annetaanpa kommenteissa myös vinkkejä siihen, mitä uudesta ilmeestä vielä puuttuu.– Hyvällä maulla sisustettu ja remontoitu.– Ihana koti kyllä, mikäpäs tuonne mökkiytyessä.Kotihiireksi tunnustautuu myös moni muu. Myös remontin aikainen väliaikaismajoitus herättää ihastusta.– Kaunis ja valoisa koti! Rakastan myös kotihiireilyä. Justiinsa mietin, että onpa ihanaa, kun ei tarvitse lähteä mihinkään.– Kunpa mekin voitaisiin kirmata jossain pitkin saaria tämän meidän rempan ajan.