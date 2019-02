Jouni Ranta tienasi miljoonia väärennetyillä taideteoksilla, joihin uskoivat kaikki – nyt käsittämättömästä rikoksesta tehdään näytelmä

Viihde

Jouni Ranta tienasi miljoonia väärennetyillä taideteoksilla, joihin uskoivat kaikki – nyt käsittämättömästä ri

https://www.is.fi/haku/?query=jarnefeltia

https://www.is.fi/haku/?query=halosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Taidekauppias Jouni Ranta https://www.is.fi/haku/?query=jouni+ranta kertoi myyneensä 2 000 väärennettyä arvo­teosta: Gallen-Kallelaa https://www.is.fi/haku/?query=gallen-kallelaa Thesleffiä https://www.is.fi/haku/?query=thesleffia ... Teokset maalasi mestariväärentäjä Veli Seppä https://www.is.fi/haku/?query=veli+seppa . Jouni Ranta tienasi miljoonia, Veli Seppä vain kahvirahoja.– Jouni Ranta oli korttihuijari, joka kyllästyi katsomaan aseen piippuun. Muutaman sattuman kautta hän ajautui taulukauppiaaksi, kertoo huijarista kirjan tehnyt Marko Eerola https://www.is.fi/haku/?query=marko+eerola Ranta tapasi parkkipaikalla Forssassa lempääläläisen taidemaalari Veli Sepän.– Siitä alkoi heidän hedelmällinen yhteistyönsä, joka hakee maailman mitassakin vertaistaan. Siinä on 30 vuotta pistetty suomalaisen arvotaiteen väärennöksiä liikenteeseen.Väärennökset olivat niin taidokkaita, että arvostetut huutokauppakamarit pitivät niitä aitoina. Taideasiantuntijat menivät lankaan, monet suurfirmat ostivat niitä jättisummilla.Pari yksityishenkilöä osti väärennöksiä yli 200 000 eurolla. Kallein oli Gallen-Kallelan nimiin pantu Imatrankoski. Helsinkiläinen mies maksoi siitä 135 000 euroa.Kun miljoonaluokan taidehuijaus päätyi oikeuden käsittelyyn, mestariväärentäjä Veli Seppä todisti käräjillä taulukauppias Jouni Rantaa vastaan.Ranta ei ollut vihainen, vaikka väärentäjä kääntyi häntä vastaan.– Forssalainen kommunistin poika (Ranta) ei olisi ikinä saanut sellaisia vuosikymmeniä muuten elää. Hän on saanut nauttia elämästä, Eerola kertoo.Vilpitön mieli -komediassa huijari Jouni Rannan roolin näyttelee Kansallisteatterin Jani Karvinen https://www.is.fi/haku/?query=jani+karvinen – Jos tuon tarinan kirjoittaisi johonkin kirjaan, niin kukaan ei uskoisi. On niin uskomatonta, mitä voi tapahtua. Ja mikä on hienoa, tämä on oikeasti totta, Karvinen kertoo.– On ihana päästä esittämään ihmistä, joka on oikeasti olemassa, ja asiat on oikeasti tapahtuneet.Jani Karvinen tunnetaan nykyään Lidlin mainoshahmona. Mainoksissa hän esittää tavismiestä, jota epäilee ”Litmasen kaupan” tuotteiden hintoja ja laatua. Huumorin avulla vedetään mattoa oikeiden epäilijöiden alta.

Tunnistaako kansa mainoshahmon?

– Kaikilla meillä on omat juttumme, mistä meidät muistetaan. Harvemmin muista tv-töistä tai leffoista tai Kansallisteatterin jutuista kukaan tulee juttelemaan, Jani Karvinen sanoo.