Muistatko nämä Oscar-gaalan kohauttavimmat hetket? Väärä elokuva julistettiin voittajaksi, Jennifer Lawrence rämähti naamalleen...

Viihde

Muistatko nämä Oscar-gaalan kohauttavimmat hetket? Väärä elokuva julistettiin voittajaksi, Jennifer Lawrence r

Tuhkaa ja kultamunia punaisella matolla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaatumisia ja humalaista sekoilua





Kiusallisia tilanteita lavalla





Palkinto luovutettiin väärälle elokuvalle





Juontaja jättäytyi pois tehtävästään