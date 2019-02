Viihde

Muotisuunnittelija Karl Lagerfeld on kuollut

Vaikutusvaltainen muotisuunnittelija Karl Lagerfeld on kuollut 85-vuotiaana.

