Olli Lindholmin kantapäässä oli kammottava muistutus julmasta isäsuhteesta – ”Hän oli siedettävä silloin kun joi, muuten ei”

Viihde

Olli Lindholmin kantapäässä oli kammottava muistutus julmasta isäsuhteesta – ”Hän oli siedettävä silloin kun j

Yön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lapsuuttaan





Mummolan





Isä









Alla olevalla videolla suomalaiset muistelevat Olli Lindholmia.