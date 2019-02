Näin Apulanta-kaksikko valmistautui jättikeikalle: Erityisesti yhtä asiaa kannattaa pitää silmällä – ”Tämähän on hyvin poikkitaiteellinen elämys”

Viihde

Näin Apulanta-kaksikko valmistautui jättikeikalle: Erityisesti yhtä asiaa kannattaa pitää silmällä – ”Tämähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulostele lisää kaksikon tunnelmia alla olevalta videolta.

Apulanta esiintyi Helsingin Hartwall Arenassa eilen. Yhtye nousee uudelleen lavalle tänään lauantaina, ja ISTV esittää konsertin suorana lähetyksenä.Apulanta-kaksikko Toni Wirtanen https://www.is.fi/haku/?query=toni+wirtanen ja Simo ”Sipe” Santapukki https://www.is.fi/haku/?query=simo+%E2%80%9Dsipe%E2%80%9D+santapukki kertoilivat Ilta-Sanomille tunnelmiaan aiemmin viikolla. Odotusta oli selvästi ilmassa.– Sinne on roudattu ihan valtava määrä tavaraa, siitä tulee hienoa, Santapukki hehkuttaa.– Jos ei muuta, niin ainakin jää näyttävä velka, Wirtanen veistelee vieressä.Vuosien kokemuskaan ei ole poistanut keikkoja edeltävää jännitystä.– Paniikkihan on jo melkoinen. Esityksen tasosta ei ole vielä mitään takeita. Paljon on tehty, vielä on matkaa jäljellä, Wirtanen pohtii.Heinolalaisbändi perustettiin vuonna 1991. Monet suositut yhtyeet ovat tällä välin jo hajonneet ja poistunet estradeilta, mutta Apulanta porskuttaa vahvasti eteenpäin.

Olisitteko osanneet kuvitella, että yhtye on edelleen reilut 20 vuotta myöhemmin kassassa ja esiinnytte näin valtaville yleisöjoukoille?









– Kyllä mä osasin kuvitella ja olen iloinen, että nykyään myös jotkut muutkin osaavat kuvitella sen. Jos me itse emme olisi sitä kuvitelleet, niin tuskinpa tässä oltaisiin, Santapukki tuumaa.Wirtanen kuitenkin esittää tähän eriävän mielipiteensä.– Ei tästä tällaista pitänyt tulla eikä tämän näin kauan pitänyt kestää. Tämä on mennyt ihan eri tavalla kuin aluksi ajateltiin, Wirtanen tunnustaa.Perjantaille ja lauantaille on ystävysten mukaan luvassa kuitenkin erittäin mielenkiintoiset keikat.– Kannattaa erityisellä tarkkaavaisuudella seurata draaman kaarta, joka on rakennettu upeasti, Wirtanen vihjaa.– Tämähän on hyvin poikkitaiteellinen elämys, mitä ollaan tekemässä, että kehotan musiikin ulkopuolisiin taidejyväsiin tarttumaan kiinni, Wirtanen jatkaa.Konserttien aikana kuullaan ainakin Apulannan klassikoita vuosien varrelta. Joukkoon mahtuu kaksikon mukaan myös yllätyksiä.– Voin vannoa, että tänne tulee myös hippusia, joita ei ole koskaan aiemmin kuultu missään elävänä.Radio Rock tarjoaa ISTV:n katsojille suoran lähetyksen Apulannan loppuunmyydyltä areenakeikalta Helsingistä lauantaina 16.2.2019. Voit katsoa konsertin yllä olevalta videolta noin kello 20. alkaen.