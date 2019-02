Olli Lindholmin ja Eveliinan rakkaus roihahti avantouintisaunalla – suhde pysyi ystävyytenä kaksi vuotta: ”Välillämme ei ollut mitään, paitsi minulla”

Viihde

Olli Lindholmin ja Eveliinan rakkaus roihahti avantouintisaunalla – suhde pysyi ystävyytenä kaksi vuotta: ”Väl

Rakkaus roihahti saunalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löysi uuden onnen

Ei pelkkää ruusuilla tanssimista

Rakkaustarina sai traagisen lopun