Tumppi Varonen kertoo kiertueesta Andy McCoyn ja muiden ”räjähdysalttiiden jätkien” kanssa: ”Artisti maksaa, tietysti”

Tumpin musiikkiura

Laulaja Tumppi Varonen, oikealta nimeltään Tuomo Valokainen https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+valokainen , kuulutti noin 40 vuotta sitten näin:Se on semmoinen juttu. Me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki on hajonnu. Meillä on rahaa niin perkeleesti. Meillä on huvipurret ja kaikki. Ei meidän tarvii jatkaa enää mitään. Me vaan eletään pullamössöllä.Spiikki on ikuistettu Problems-yhtyeen Ei tää lama päähän käy -kappaleen konserttitaltioinnin intron päälle.Varosen lause sisälsi huumoria: 1970-luvun lopussa tuntui mahdottomalta, että kukaan rokkari tienaisi omaisuutta huvipurtta varten. Tai edes tahtoisi elää pullamössöllä, tekemättä mitään.Maailmaa tällä hetkellä sosiaalisen median mukaan ”pelkällä menolipulla” kiertelevä suomiräpin entinen supertähti Jare https://www.is.fi/haku/?query=jare ”Cheek” Tiihonen https://www.is.fi/haku/?query=tiihonen ei ollut tuolloin vielä edes syntynyt.Mutta Problems-yhtye oli silloin lopettamassa. Silloinkin, kuten monta kertaa sen jälkeen.Vielä bändi kuitenkin on kasassa. Se palasi treenikämpälle tammikuun lopussa, kun Tumppi, 62, oli huilannut pari päivää Pelle Miljoona Oy:n jäähallikeikkaan päättyneen 40-vuotiskiertueen jälkeen.Problems jatkaa, Tumppi jatkaa. Ja Pelle Miljoona United -yhtye jatkaa, Tumppi senkin riveissä.Eikä laulava rumpali tosiaankaan ole elänyt pullamössöllä. Bänditouhun lisäksi Tuomo Valokainen työskentelee lähihoitajana. 62-vuotias helsinkiläinen toimi myös kaupunginvaltuutettuna kahdeksan vuoden ajan.Mitä ihmettä nuoren Tumpin kuulutus tarkoittikaan?oli alkanut muutama vuosi aikaisemmin Vantaalla. Hän oli ostanut Hagström-bassokitaran 200 markalla Tikkurilan keskustasta sittemmin puretusta puutalosta ja oli kantamassa sitä kotiin Malminiityn lähiöön, kun erään omakotitalon pihalta kuului huuto. Kysyttiin, soittaako nuori mies – ja niin löytyi ensimmäinen ”soitonopettaja”, joka ”näytti, mistä pitää painaa”.Simonkylän koulun kellarissa treenasi pian ensimmäinen bändi Näköhäiriö, johon liittyivät ajan mittaan myös kitaristi Stefan Piesnack https://www.is.fi/haku/?query=stefan+piesnack ja kosketinsoittaja Ari Taskinen https://www.is.fi/haku/?query=ari+taskinen , joiden kanssa yhteistyö on jatkunut vuosikymmeniä.Sitten tuli punk. Tumppi muutti Helsinkiin ja alkoi hengata Kallion Kill City -punktalossa sekä Lepakkoluolassa sen valtaamisesta lähtien.Stadissa syntyi Problems – ja alkoi yhteistyö Pelle Miljoonan kanssa.1970-luvun loppu oli kiihkeä punk-aikaa. Se oli myös katutasolla vastakkainasettelun aikaa. Nuorisoväkivallan syy haettiin musiikista. Vaikka nyt on helppo kuulla vaikkapa Sex Pistols ja Clash Chuck Berryn https://www.is.fi/haku/?query=chuck+berryn ja Eddie Cochranen https://www.is.fi/haku/?query=eddie+cochranen työn jatkajina, punkkarit ja diinarit, 1950-luvun nuorisokulttuurin ihailijat, tappelivat keskenään.– Kerran olin poistumassa Koiton talosta (Yrjönkadulla, nykyisen Forumin kauppakeskuksen kupeessa), kun diinarit piirittivät. Yksi nosti minut seinää vasten, pisti puukon kurkulle ja käski:”Sano, että Johnny Rotten on paska!” Oli pakko sanoa, Tumppi muistelee nyt, punatukkaisena 1970-luvun tyylinsä pitkälti säilyttäneenä verkkaritakissa, parkatakki kahvilan tuolille levitettynä.Mutta yksinhuoltajaäidiltään Tumppi oli oppinut ahkeruutta. Vaikka punk näkyi tyylissä ja asenteessa ja soittaminen oli intohimo, ne eivät koskaan merkinneet koko elämää.Eivät edes silloin, kun Pelle Miljoona Oy oli Suomen suosituin bändi Moottoritie on kuuma -levyn ilmestyttyä ja 1981 yhtye teki Pelle Miljoonan kesäsirkus -kiertueen. Se oli punkin jälkeisen uuden aallon suomirockin tapauksia, mutta ei mullistanut kiertueen tähtiartistien taloutta.– Kiertueen jälkeisenä aamuna menin satamaan kysymään duunia, Tumppi muistelee.

Mihin kiertueet rahat menivät?

Lähihoitajaksi





– Kuluihin. Kaikille maksettiin palkka, mutta teltan vuokrat ja muut olivat kalliita.Monet tunnetutkin muusikot olivat tuohon aikaan muun muassa rakennuksilla ja postissa töissä.Tumppi sanoo, ettei hänen mielestään ole asiallista turvautua yhteiskunnan tukeen, jos itse pystyy hankkimaan elantonsa työllä.– En voi sietää sellaista ”kelailua”. On tietysti hyvä, että Kela on olemassa, mutta fyrkan pitää tulla duunista, hän virnistää.Työteliäisyys sai kuitenkin sijansa musiikin kautta. Hän arvelee, että punk ja bänditouhut tavallaan pelastivat hänet.– Olisin kyllä jäänyt rappaamaan sinne lähiöön ilman musiikkia, Tumppi sanoo, eikä tarkoita rap-musiikkia.– Niitä jengiläisiä kuoli sitten myöhemmin dokaamiseen, moni joutui lusimaan.Tumppi kouluttautui vuosituhannen vaihteessa. Hän oli yli 40-vuotias, ja takana oli luja putki hanttihommien. Viimeksi Tumppi oli soittamisen ohessa työskennellyt ruumiinavauksissa obduktioapulaisena.– Ajattelin, että ei elämäni saa tällaista olla. Että pengon ruumiita.Valmistuttuaan 15 vuotta sitten hän on työskennellyt muun muassa Käpylän kuntoutuskeskuksessa sekä Marian, Haartmanin ja Laakson sairaaloissa.Tumppi kokee, että työskentely sairaaloissa on hyvää vastapainoa bändielämälle.– Monet hakevat rauhoittumista Tallinnasta tai jostain Kanarialta, mutta minulle riittää aika pitkälle se, että välillä pysähdyn ja teen työtä, joka koskettaa meitä joka päivä. Eli työskentelen terveyden parissa, hän sanoo.Hän on nähnyt läheltä niin vanhusten ja vammaisten kuin vaikkapa kolareissa loukkaantuneidenkin hoitoa.– Olen nähnyt aika paljon Helsingin sairaanhoitosysteemeistä. En ala siitä mitään väitöskirjaa vääntää, mutta jonkun kolumnin voisin ehkä vääntääkin, hän sanoo.– Tilanne on mennyt huonommaksi siitä lähtien, kun toimin lääkintävaksina vuonna 1999, 20 vuotta sitten. Inhimillisyys jää näyttöpäätteiden taakse. Jonot kasvavat. Puhelinkeskukset ruuhkautuvat. Jengiä vähennetään, vaikka hoidon tarve kasvaa.Tumppi toteaa, että puhui nyt politiikkaa.Mutta poliitikkohan hän on ollut myös. Vuosina 2008 ja 2012 hänet valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon Sdp:n edustajana. Mikä tahansa puolue ei olisi kelvannut, vanhalla punkkarilla on sydämessään vaaleanpunaiset, perinteisen työväenpuolueen arvot.Käytännön politiikan tekoon valtuutettu Valokainen sopeutui vaihtelevasti. Esimerkiksi ryhmäkuri kävi omatunnon päälle.– Kun sanoin kerran, että en voi äänestää ryhmän mukana, sanottiin, ettei saliin voi sitten tulla ollenkaan.Vuoden 2017 vaaleissa Tumppi oli ehdolla, mutta jäi varasijalle. Hänelle uumoiltiin paikkaa kulttuurilautakunnassa, mutta paikan saikin Mikael Jungner https://www.is.fi/haku/?query=mikael+jungner . Ehdokas Valokainen oli saanut vaaleissa 480 ääntä, Jungner 379.Tumppi suuttui ja erosi puolueesta. Sittemmin myös Jungner jätti demarit.

Kumpi oli Sdp:lle pahempi menetys, sinä vai Jungner?

– Sanon, että minä. Minä olin agitaattori, mutta Jungnerista ei ole mihinkään. Hänen neroutensa ei ole avautunut ainakaan minulle, Tumppi vastaa.

Mitä pidät poliittisen urasi tärkeimpänä saavutuksena?





Pelle Miljoona Oy









Pullamössöä