Katsojat ärtyneitä: Olli Lindholmin muistojakso The Voice of Finlandissa ei vastannut odotuksia: ”Olisi ansainnut enemmän”

Viihde

Katsojat ärtyneitä: Olli Lindholmin muistojakso The Voice of Finlandissa ei vastannut odotuksia: ”Olisi ansain

Nelonen muistaa edesmennyttä laulajaa perjantaina. Kanava on lisännyt ohjelmistoonsa puolentoista tunnin mittaisen Vain elämää: Olli Lindholm Specialin. Lindholmin muistoa kunnioittava ohjelma nähdään Nelosella kello 21.30 alkaen.





https://twitter.com/PeeLehti/status/1096110942256066560

https://twitter.com/Torsponen/status/1096110030380781571

https://twitter.com/Satumaisena/status/1096108357813977088

https://twitter.com/miiska_/status/1096122052166209536

https://twitter.com/tuketus/status/1096122581340602369

https://twitter.com/anne_pirila/status/1096122360569171968

https://twitter.com/MariPSRantanen/status/1096122344777633792