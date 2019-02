Kaipaatko rockin glamouria? Lahtelaisbändi hakee keikkahenkilökuntaa hillittömällä ilmoituksella – ”Suorituksesi ei häiriinny, vaikka talon väki käyttäisi sinua tikkatauluna”

Viihde

Kiinnostavatko rokkihommat? Ei, et pääse nostamaan jalkaasi monitorikaapin päälle, etkä vikittelemään bändäreitä takahuoneeseen. Nyt haetaan näet miksaajaa – isolla M:llä.Lahtelainen metallibändi Profane Omen totesi edellisellä kiertueellaan Korpiklaanin kanssa, että homma ei taitu enää ilman apukäsiä, joten he päättivät julkaista Facebook-sivullaan työpaikkailmoituksen.Koska kyseessä on pedantti ryhmä, he myös kertoivat avoimesti miksaajan tehtäviin kuuluvista vaatimuksista.Ensinnäkin miksaajan tulee selvitä tehtävistään millaisella tiskillä tahansa:– Miksaat bändin täydellisesti kamoilla, kuin kamoilla, riippumatta siitä, missä tai millä vuosituhannella ne on valmistettu. Hallitset niin digitaaliset, kuin analogisetkin laitteet suvereenisti. Suorituksesi ei häiriinny, vaikka talon väki käyttäisi sinua tikkatauluna ja miksaustiski sijaitsisi tunkiossa, bändi vaatii.Miksaamisen lisäksi työntekijällä on oltava ajokortti.– Rakastat autoilua ja kaikkea siihen liittyvää. Olet valmis ajamaan 1 400 kilometriä yhteen menoon kahvikupillisella ja eilisellä pullalla yhtyeen jäsenten nakellessa sinua pullonkorkeilla/paperitolloilla, eikä vihaamasi musiikin kuuntelu tuntikausia maksimivolyymilla ole sinulle ongelma.– Pystyt vaihtamaan renkaan yksinäsi ilman tunkkia tai rengasrautaa, etkä mene minnekään ilman vähintään 20 litran vetoista, täyttä dieselöljykanisteria, säkillistä halkoja sekä lumikenkiä.Tehtävissä vaaditaan myös voimaa ja paikallistuntemusta.– Purat backlinen autosta vaikka yksin, ja etsit parkkipaikan kaupungista kuin kaupungista maksimissaan kolmessa minuutissa. Parkkimaksut ja -sakot lasketaan työntekijän omaksi kuluksi.– Yksin toimiessasi kaikenlainen puhuminen on tarpeetonta ja se katsotaan työnantajan resurssien tuhlaamiseksi.Eduksi tehtävissä luetaan myös enemmän kuin kaksi (2) silmää, ylimääräiset kädet ja lepakon kuulo.Entäpä se palkka? Tokihan miksaajalle myös maksetaan? Sekin ilmoitetaan työpaikkailmoituksessa jämptisti: ei/huono/katsotaan, miten menee...Lue koko huikea ilmoitus alta: