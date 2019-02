Kouraisevat muistot nousivat pintaan, kun Olli Lindholm kuoli – suomalaiset kertovat, miksi rakastavat Yön musiikkia

Viihde

Kouraisevat muistot nousivat pintaan, kun Olli Lindholm kuoli – suomalaiset kertovat, miksi rakastavat Yön mus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Levyt kuunneltiin puhki

Änkesin eturiviin













Olin hetken Patasydän