Viihde

Olli Lindholmin auto seisoi tiistaina aamulla hiljaa kotipihassa – tällainen laulaja oli naapurien silmissä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla tunnelmia Olli Lindholmin muistohetkestä laulajan synnyinkaupunki porista.