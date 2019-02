Viihde

Jussi Hakulinen puhkesi kyyneliin: ”Aika moni olisi vannonut, että Olli lähtee meistä viimeisenä”

Yö-yhtyeen perustajajäsen ja hittinikkari Jussi Hakulinen https://www.is.fi/haku/?query=jussi+hakulinen kuulee Olli Lindholmin https://www.is.fi/haku/?query=olli+lindholmin kuolemasta Ilta-Sanomilta.– Tämä on melkoinen yllätys, hän sanoo hetken hiljaisuuden jälkeen.Videolla Olli Lindholm liikuttuu kyyneliin mmuistellessaan yhteisiä vuosia Jussi Hakulisen kanssa (kuvattu vuonna 2017).Hakulinen erosi Yö-yhtyeestä 1985 ja aloitti soolouran. Hän on sanoittanut Yö-yhtyeen menestysbiisit Rakkaus on lumivalkoinen ja Joutsenlaulu.Vuodesta 1990 vuoteen 2011 yhteistyö Yön kanssa jatkui satunnaisesti. Lindholmin ja Hakulisen välit tulehtuivat lopullisesti 2011.– Kaikesta huolimatta voin vilpittömästi sanoa, että Jussi on ehdottomasti ollut yksi elämäni tärkeimmistä henkilöistä, Olli Lindholm sanoi Ilta-Sanomissa 2017.Jussi Hakulinen muistaa Olli Lindholmin hyvänä organisaattorina ja visionäärinä.– Hänellä oli valtava talentti monissa asioissa, Hakulinen kertoo.– Hän uskalsi ottaa valtavia riskejä. Muistan, kun olimme konserttikiertueella Lahdessa ja Helsingissä. Olli oli järjestänyt, että encoressa aukeni yläparvi. Siellä oli 25 valkoiseen pukuun pukeutunutta tyttöä, jotka alkoivat laulaa. Se oli Ollin keksintö.Hakulisen mukaan kaksikon riidat liittyivät usein viinanjuontiin.Olli Lindholm oli kuitenkin ensimmäisiä, joka ymmärsi, että Hakulisella on hypomania päällä.– Hän tiesi koska minua kannattaa väistää, Jussi Hakulinen kertoo.Kesken puhelun tulee hiljaista. Jussi Hakulinen niistää. Hän kertoo itkevänsä.– Tämä koskettaa. Olimmehan pitkään ihan mielettömän hyviä kavereita.Hakulinen muistaa vuoden 1981, kun hän oli jo lopettamassa soittamista.– En saanut mistään tukea, Jussi Hakulinen kertoo.– Olli oli ensimmäinen, joka tuki. Olin jo päättänyt myydä kamat pois. Olli oli ensimmäinen, joka sanoi, että teet hyviä biisejä.Jussi Hakulinen ihmettelee nuoruudenystävän aikaista poislähtöä.– Hän piti terveydestä huolen ja kävi salilla.

Olisitko uskonut, että hän lähtee teistä ensimmäisenä?

– En kyllä. Varsinkin kun hän lopetti juomisen, aika moni olisi vannonut, että hän lähtee meistä Yö-yhtyeessä viimeisenä.

Jäikö jotain sanomatta?





– En usko. Ehkä hänellä jäi jotain sanomatta minulle.– Mutta hän lähti tuohon koneistoon mukaan, ja sitten tiemme erkanivat.Jussi Hakulinen haluaisi tehdä ensi kesänä yhden keikan Olli Lindholmin muistoksi, jos Yö-yhtyeen alkuperäisjäsenet lähtevät mukaan.– En usko, että Yö jatkaa enää ilman Ollia.