Selviytyjät-kilpailija Vilma Bergenheim kertoo Me Naisissa saaneensa ikävää palautetta vartalostaan: ”Olenko ollut liian sinisilmäinen?”

Viihde

Selviytyjät-kilpailija Vilma Bergenheim kertoo Me Naisissa saaneensa ikävää palautetta vartalostaan: ”Olenko o

Vilma Bergenheimin Sean-puoliso kertoo Me Naisten haastattelussa tienneensä jo etukäteen, että hänen vaimonsa hoikkuus aiheuttaisi keskustelua.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy