Viisi vaimoa ja yksi kihlattu: tällaista oli puolisoiden kiihkeä elämä Matti Nykäsen rinnalla – ”Ikinä ei tiennyt, mitä päivä tai yö tuo tullessaan”

Viihde

Viisi vaimoa ja yksi kihlattu: tällaista oli puolisoiden kiihkeä elämä Matti Nykäsen rinnalla – ”Ikinä ei tien





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raju riita jouluna





Matti vannoi rilluttelun olevan ohi





”Välillä tuli risuja, ruusuja, nyrkkiä ja puukkoa”









”Olivatko asiat liiankin hyvin Matille?”





Pia rauhoitti Matin