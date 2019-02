Ile Vainio näki, miten Matti Nykäsestä tuli imagonsa vanki – ”Hän kidutti itseään tehdessään kaikkensa miellyttääkseen muita”

Viihde

Ile Vainio näki, miten Matti Nykäsestä tuli imagonsa vanki – ”Hän kidutti itseään tehdessään kaikkensa miellyt

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yhteistyö





Nykäsen





Vainion





Vainion