Matti Nykäsen anoppi kertoo viimeisistä hetkistä: ”Ambulanssi tuli ja elvytti, mutta Matti ei lähtenyt hengittämään”

Viihde

Matti Nykäsen anoppi kertoo viimeisistä hetkistä: ”Ambulanssi tuli ja elvytti, mutta Matti ei lähtenyt hengitt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mirja





Lue lisää: Kommentti: Matti Nykänen saapui Rukan kisoihin Turbo-Saabilla, peililasit päässä – seisoi ylämäessä ensimmäiset 20 metriä ja voitti https://www.is.fi/makihyppy/art-2000005989213.html

Alle olevalla videolla Matti Nykänen laulaa Supertähdet-ohjelmassa. Supertähdet: Matti Nykäsen päivä esitetään Nelosella lauantaina 9.2. kello 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat osa Sanoma-konsernia.

Viimeisen

Video: Matti Nykäsen salaisuus löytyy hyppyrin nokalta:

Jutun pääkuvan paikalla olevalla videolla kerrotaan Matti Nykäsen urasta ja elämästä.

Video: Matti Nykäsen tavaramerkki, joka ihastutti: