Ville Valon muuttunut olemus vangitsi huomion Emma-gaalassa – tätä et nähnyt tv:ssä: Viimeinen esitys ihastutti yleisön

Viihde

Ville Valon muuttunut olemus vangitsi huomion Emma-gaalassa – tätä et nähnyt tv:ssä: Viimeinen esitys ihastutt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Somessa kohistiin Valon olemuksesta





Agentsien ja Valon kappale sai katsojilta valtavasti suitsutusta: