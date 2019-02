Toni Nieminen huomasi merkittävän eron ihmisissä asuntokaupoilla – Salkkari-tähden puhelu taas sai nuoren naisen herkistymään

Viihde

Suomessa on vähän valloillaan sellainen ”suutari pysyköön lestissään” -ajattelu.

Nuoren parin reaktio jäi Ronny Roslöfin mieleen.

Olympiavoittaja Toni Nieminen https://www.is.fi/haku/?query=toni+nieminen , 43, palasi hiljattain asunnonvälityshommiin. Nieminen on aiemmin välittänyt asuntoja Etelä-Suomessa, nykyisin hän työskentelee Oulussa.– Olen myyntineuvottelija, sillä minulla ei vielä ole LKV-tutkintoa, mutta suunnitelmissa on sen hankkiminen, jotta pätevöityisin kiinteistönvälittäjäksi, Nieminen selventää urasuunnitelmiaan.Ex-mäkikotka kertoo, että kaiken kaikkiaan hänellä on noin vuoden verran kokemusta kiiinteistönvälitysbisneksestä.– Kiinnostuin alun perin tästä alasta jo aika kauan aikaa sitten. Tämä on tietysti ollut aika olennainen osa omaakin tarinaa, että aina sitä ihminen asunnon tarvitsee. Työ sopii luonteelleni hyvin, sillä tykkään olla liikkeellä ja touhuta ihmisten kanssa. On hienoa kohdata ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja olen saanut auttaa omalta pieneltä osaltani heitä heidän ratkaisuissaan ja unelmissaan.Useimmiten ihmiset tunnistavat Niemisen asuntokaupoilla ja jutut kääntyvät helposti urheilumaailman puoleen. Nieminen kokee julkisuudesta olleen työssään enemmän hyötyä kuin haittaa.– Enemmän menee plussan puolelle, mutta se on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Omalla kohdallani asioita on julkisuudessa ruodittu ja raavittu sekä jotkut asiat ovat vähän vääristyneetkin, niin tässä on se toinen puoli, että pitää oman tekemisen kautta ansaita kannuksensa toimialalla.– Enemmän näen julkisuuden kuitenkin positiivisena, sillä oma tarinani on jollain tavalla tuttu ihmisille ja koen olevani helposti lähestyttävä, minkä vuoksi ihmiset tulevat juttusille. Mieluummin niin päin, että tulevat jutulle kuin että kyräilevät ja katselevat nenänvartta pitkin, Nieminen naurahtaa.Toisaalta Nieminen kokee välillä joutuvansa hieman tekemään extratyötä todistaakseen ammattitaitonsa.– Suomessa on vähän valloillaan sellainen ”suutari pysyköön lestissään” -ajattelu. Ajatellaan, että jos joskus on ollut urheilija, niin mielletään aina vain urheilijaksi. Uskottavuuden saaminen muulla alalla saattaa vaatia vähän extrahommia.Nieminen uskoo saaneensa alasta hyvän kuvan, sillä hän on välittänyt asuntoja sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa.– Työ itsessään on aika samanlaista tehdään sitä sitten Etelä-Suomessa tai pohjoisemmassa, mutta ero on ihmisissä. Kyllä kai se menee niin, että pohjoisessa ihmiset eivät ole niin jäniksen selässä kuin Etelä-Suomessa. Pohjoisen ihmiset ovat leppoisampia ja tulevat helpommin juttusille kuin etelässä.– Monesti Etelä-Suomessa arki on niin hektistä, että kaiken pitäisi tapahtua nyt ja heti tai mieluummin jo eilen.Salatut elämät -sarjasta tuttu Ronny Roslöf https://www.is.fi/haku/?query=ronny+roslof , 29, on työskennellyt kiinteistönvälittäjänä reilut kolmisen vuotta. Roslöf kertoo IS:lle, ettei hakeutunut alalle hetken mielijohteesta.– Suvussamme on aina ollut myyntimiehiä ja kiinteistönvälittäjä. Tämä oli loppupeleissä itselleni aika luontainen valinta, jota mietin pitkän aikaa, Roslöf sanoo.Hän kertoo viihtyneensä kovasti kilpailulla alalla erinomaisesti.– Tällä alalla oikea asenne ratkaisee. Tähän pitää olla palava halu ja töitä tehdään kelloon katsomatta. Monilla saattaa olla kiinteistönvälittäjistä ennakkoluuloja ja oletuksia, että ala on helppo. Todellisuudessa ala on todella kilpailtu, eikä mikään tule ilmaiseksi.





Työtään varten Roslöf on käynyt KED-koulutuksen ja suorittanut LKV-tutkinnon.– Nykypäivänä pitää myynnin tueksi osata paljon myös juridiikasta ja rakennustekniikasta. Mielestäni jokaista alaa pitää opiskella, mikäli haluaa pärjätä.Koulutuksensa vuoksi Roslöf kokee, ettei ole oppinut asioita kantapään kautta.– Joka päivä sitä oppii uutta itsestään, ihmisistä sekä koko alasta. Jokainen päivä on erilainen, siinä piileekin tämän työn suola.Toisinaan asuntokaupoilla olevat ihmiset tunnistavat Roslöfin Salatut elämät -näyttelijäksi.– Ehkä itselläni työn ammattimainen ote on ottanut vallan siten, etten enää huomaa sitä, jos ihmiset tunnistavat näytöillä tai esittelyissä aikaisemman työn pohjalta. Toki niitäkin hetkiä tulee.Roslöf kertoo asiakkaiden kommenttien Salatut elämät -taustasta olleen aina hyväntahtoisista ja positiivisia.– Silloin on tullut keskusteltua pidempään asiakkaiden kanssa muustakin kuin asunnosta tai hintapolitiikasta.Mieleenpainuvimpana hetkenä kiinteistönvälittäjän uraltaan Roslöf mainitsee pariskunnan, joka voitti tarjouskilpailun.– Eniten mieleeni on jäänyt eräs nuori pariskunta, joka oli jo pitkään etsinyt asuntoa ja heidän reaktionsa siihen, kun he voittivat erään tarjouskilpailun. Sain heiltä vuolaasti kehuja ja tämä nuori nainen liikuttui puhelumme aikana. Koin suuren henkisen onnistumisen siitä, että sain heille tämän asunnon myytyä. Hyvän työn tärkein palkinto onkin tyytyväinen asiakas.