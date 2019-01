Viihde

Oletko Korpinkynsi-tason Harry Potter -tietäjä vai täysi jästi? Testaa tietosi täällä!

<section><h2><p>Harry Potter -visa</p></h2><p><p>Oletko varsinainen velho Tylypahka-tietoudessasi? Testaa!</p></p></section><section><h2><p>Mihin tupaan Tylypahkassa Harry Potter kuului? </p></h2></section><section><h3><p>Mitkä ovat Korpinkynnen värit? </p></h3></section><section><h3><p>Mitä pelipaikkaa Harry pelasi Rohkelikon joukkueessa Tylypahkassa? </p></h3></section><section><h3><p>Kuka heistä ei opettanut Pimeyden voimilta suojautumista Tylypahkassa? </p></h3></section><section><h3><p>Minkä niminen kotitonttu yritti estää Harryn pääsyn Tylypahkaan toisena kouluvuotena? </p></h3></section><section><h3><p>Harry, Ron ja Hermione etsivät ensimmäisenä vuotena kiivaasti tietoa Nicholas Flamelista. Mistä ensimmäinen tiedonjyvä lopulta löytyy? </p></h3></section><section><h3><p>Millä loitsulla Harry päihitti Voldemortin Tylypahkan taistelussa? </p></h3></section><section><h3><p>Millä autolla Harry ja Ron ajoivat toisena vuonna Tylypahkaan? </p></h3></section><section><h3><p>Mitä hedelmää taulussa pitää kutittaa, jotta pääsee Tylypahkan keittiöihin? </p></h3></section><section><h3><p>Millä Tylypahkan mailla huitovan tällipajun saa jähmettymään? </p></h3></section><section><h3><p>Kuka oli Puoliverinen prinssi? </p></h3></section><section><h3><p>Kuka keksi Albuksen kaartin nimen? </p></h3></section><section><h3><p>Kuka kuunteli oven takana, kun Sibylla Punurmio lausui Voldemortia ja Harrya koskevan ennustuksen Dumbledorelle?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä kentaurin Harry kohtasi ensimmäisenä Kielletyssä metsässä? </p></h3></section><section><h3><p>Millä loitsulla McGarmiwa herättää Tylypahkan patsaat puolustukseen? </p></h3></section><section><h3><p>Montako hirnyrkkiä Voldemort teki? </p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Albus Dumbledoren koko nimi? </p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli Hermione Grangerin suojelius? </p></h3></section><section><h3><p>Minkä muodon mörkö ottaa Parvati Patilin kohdatessaan? </p></h3></section><section><h3><p>Mihin ammattiin Harry päätyi Tylypahkan taistelun jälkeen? </p></h3></section><section><h2><p>Merlinin ritarikunnan ensimmäinen kunniamerkki!</p></h2><p><p>Vau! Olet tainnut lukea kirjat kannesta kanteen jo useampaan otteeseen! Kiedo tupahuivisi kaulaasi ja jaa testin tulos kavereillesi! </p></p></section><section><h3><p>Odotusten ylittävä tulos! </p></h3><p><p>Saisit selkeästi V.I.P. -kokeesta O-tuloksen! Vau! </p></p></section><section><h3><p>Voi surkeus!</p></h3><p><p>Ehkä Potterien maailma on tutumpi elokuvien kautta? Kirjoihin voit tutustua lähikirjastossasi! </p></p></section><section><h3><p>Taidat olla täysi jästi? </p></h3><p><p>Mikäli velhomaailma kiinnostaa, voit tutustua siihen lähikirjastossasi!</p></p></section>