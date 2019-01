Viihde

Tanssilegenda Jorma Uotinen paljasti tv-ruudussa uskomattoman lukaalinsa – somessa alkoi heti kuhina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Muun muassa näin katsojat kommentoivat jaksoa Twitterissä:





Aiheesta keskusteltiin ahkerasti myös Vauva.fi-palstalla: