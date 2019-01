Viihde

Miten sinä kirjoitat x-kirjaimen? Yhdestä kuvasta nousi järjetön somemyrsky

Jokainen kirjoitustaitoinen osaa piirtää kirjaimen ”x”. Sehän on helppoa. Laitat vain kaksi vinoa viivaa ristiin.Tai sitten ei.Aiheesta on nimittäin saatu aikaiseksi kiihkeä keskustelu, joka leviää sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin.Kaikki lähti siitä, kun Sixers Smasey https://www.is.fi/haku/?query=sixers+smasey -niminen philadelphialaistaiteilija twiittasi maanantaiaamuna kysymyksen, kuinka monella eri tapaa x-kirjaimen voi kirjoittaa, Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/nyt/art-2000005972647.html raportoi https://www.hs.fi/nyt/art-2000005972647.html Vaihtoehtoja hän esitti kahdeksan erilaista. Twiitissä nuolen suunta ja väri kertovat, mikä viiva piirretään ensin ja mihin suuntaan. Eli piirrätkö x-kirjaimen ensimmäisen viivan yläoikealta alavasemmalle vai jollain muulla tapaa?Twitterkeskusteluun on tullut tähän mennessä huikeat 19 000 kommenttia ja se on jaettu yli 11 000 kertaa.Internetissä oikeasta piirtämistavasta ei ole saatu selvyyttä, mutta vastaajat ovat olleet varmoja siitä, että oma tapa on ainoa oikea.– 7 on ainoa oikea tapa, eräs kommentoi.– Miten ihmeessä voitte piirtää x:n, kuten esimerkissä viisi? toinen ihmetteli.– Ehdottomasti 8. Ihmiset, jotka piirtävät x:n alhaalta ylös ovat niitä samoja, jotka laittavat vessapaperirullan väärinpäin, kolmas vitsaili.– Olen amerikkalainen ja minulle opetettiin tapa numero 5, neljäs valisti.– 6 on puhdasta hulluutta, viides puhisi.Jotta asia ei jäisi vaivaamaan, IS päätti kysyä, mitä mieltä grafologi on aiheesta. Grafologia eli käsialantutkimus on menetelmä ihmisen luonteenpiirteiden ja taipumusten selvittämiseen käsialasta.Grafologi Anna Hurmalainen https://www.is.fi/haku/?query=anna+hurmalainen nauraa hersyvästi, kun IS soittaa hänelle ja pyytää ohjeita oikeanlaisen x:n piirtämiseksi.– Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa. Mutta se mikä minua tässä twiitissä hämmensi, oli se, että joukosta puuttui esimerkiksi energiatehokkaan kirjoittajan malli. Harva itse asiassa nostaa kynää kirjoittaessaan ja itsekin ”laiskana” kirjoittajana teen x:n yhdellä viivalla. Siitä tulee sellainen esteettisesti kaunis rusetti, Hurmalainen huomauttaa.Grafologi muistuttaa, että käsiala muokkautuu aina henkilön mukaan.– Nyt netissä on tapahtunut joukkosokeutuminen. Kysymyksenasettelu on vaihtoehdoton ja kaikki onnettomat ovat matkassa mukana.Siitä, kuinka ihminen kirjoittaa vaikkapa juuri sen x:n, voi vetää useita johtopäätöksiä.– Käsiala kertoo paljon siitä, kuinka liike ja aivot pelaavat yhteen. Viivan malli voi kertoa vaikkapa nokkeluudesta. Kirjoittaminen vaatii viitseliäisyyttä. Kun kirjoittaa nopeasti, siitä on usein turha kontrolli poissa.

Mutta mitä meistä kertoo se, että tällainen aihe puhuttaa näin paljon?

Miten sinä piirrät x-kirjaimen?





– Tämähän on älyllistä jumppaa ja oikein kannatettavaa. Lisäksi keskustelu kertoo leikkimielisyydestä. Kysymys kirvoittaa mieltä ja me tarvitsemme iloa, Hurmalainen summaa.