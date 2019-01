Kommentti: Saara Aallon ja The Sunin artikkelin taustalta paljastuu likainen vyyhti – kaksi seikkaa jäivät monilta huomaamatta

Viihde

Kommentti: Saara Aallon ja The Sunin artikkelin taustalta paljastuu likainen vyyhti – kaksi seikkaa jäivät mon

Monet

Tässä tekstilainaus The Sunin alkuperäisestä jutusta englanniksi:

Saara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin Sanomat

Tässä

Sitten