Takana hullut vuodet: 20 kilon laihdutusoperaatio ja pahasti mustasukkaisia ex-miehiä – rakastettu laulaja Meiju Suvas täyttää 60 vuotta

Viihde

Takana hullut vuodet: 20 kilon laihdutusoperaatio ja pahasti mustasukkaisia ex-miehiä – rakastettu laulaja Mei









Alttoääninen

Kolmannen













Haastattelu

Olin pitkään hiomaton timantti, joka puhkesi lopullisesti kukkaan ehkä vasta 1990.

Sinnikkyys





Kun keikkailu

Kannustan yli nelikymppisiäkin naisia tekemään lapsen, jos sellaiseen tuntee polttavaa tarvetta.





Vuonna 2002