Mitä jos puoliso ei hyväksy ystäviäsi? Pariterapeutti kommentoi sopimuksia, joissa vastakkaisen sukupuolen kaveruutta ei hyväksytä

Viihde

Mitä jos puoliso ei hyväksy ystäviäsi? Pariterapeutti kommentoi sopimuksia, joissa vastakkaisen sukupuolen kav

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malliesimerkkejä on vähän

Suomalaisia on viime päivät puhuttanut se, voiko parisuhteessa olevalla olla vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä.Aihe nousi esille, kun Sirpa Selänne https://www.is.fi/haku/?query=sirpa+selanne avasi uudessa Ystävyydellä Sirpa -kirjassaan (Otava) hänen ja aviomiehensä Teemu Selänteen https://www.is.fi/haku/?query=teemu+selanteen ystävyyssuhteita.– Emme ole puhuneet asiasta, joten ehkä se on sanaton sopimus ja yhteinen ymmärrys, että sillä tavalla vältytään turhilta hankaluuksilta. Meillä kummallakaan ei ole tarvetta sellaisiin vastakkaista sukupuolta oleviin ystäviin, jotka eivät olisi myös toisen ystäviä, Selänne kuvailee Merja Asikaisen https://www.is.fi/haku/?query=merja+asikaisen kirjoittamassa uutuuskirjassa.Parisuhdeterapeutti Hanna Kinnunen https://www.is.fi/haku/?query=hanna+kinnunen arvioi, että aihe nousee esiin harvoin, mutta säännöllisesti.Tavallisesti pariskunnat keskustelevat siitä, saako puolisolla olla vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä yleensä silloin, jos asia on ongelma toiselle puolisoista.– Itse olen ehdottomasti sitä mieltä, että voi olla vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä, mutta sitten on pariskuntia, jotka päättävät toisin. Tilanne on yleensä se, että toisella on vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä. Toisella taas ei ole ja hän ei halua, että toisella on, toteaa Kinnunen, jonka mukaan taustalla voi olla esimerkiksi epävarmuutta omasta itsestään tai asemastaan.– On ihmisiä, jotka kysyttäessä sanovat, että mies ja nainen voivat olla vain ystäviä ja että puolisolla saa olla vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä. Mutta kun se tulee omalle kohdalle, se voi herättää silti levottomuutta, ahdistusta ja epävarmuutta.Terapeutin mukaan asiasta ei kuitenkaan aina tarvitsekaan käydä keskustelua.– En tiedä, onko tästä tehty tutkimusta, mutta varmaan on aika yleistä, ettei vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä ole, eikä asiasta sitten tarvitse erikseen sopia, sanoo Kinnunen.Sanattomaan sopimukseen on voitu päätyä myös toista reittiä, jos puolison huomaa harmistuvan ja vetäytyvän silloin, kun kumppani on viettänyt aikaa vastakkaista sukupuolta olevan ystävän kanssa.– Se on kuin sanattomasti hoidettu vaatimus, että älä tapaa sitä ihmistä.Kinnunen pitää sukupuolten välistä ystävyyttä erinomaisena asiana, mutta nostaa esiin sen, että malliesimerkkejä siitä voi kuitenkin olla arkielämässä ja televisiossa hyvin vähän.– Esimerkiksi televisiosarjoissa kuten Will & Gracessa ja Sinkkuelämässä sukupuolten välinen ystävyys on esitetty niin, että ystäviä ovat heteronainen ja homomies. Siitä poistuu seksuaalisuus ja se on hauskaa ja ihailtavaa, hän havainnollistaa.

Kenelle sopimus siitä, ettei vastakkaista sukupuolta olevia ystäviä saa olla voisi sitten sopia?





”Meillä tämä sopimus on pitänyt jo 24 vuotta”

– Jos molemmat puolisot kokevat, etteivät joudu tekemään uhrausta tai luopumaan mistään sellaisesta mikä on heille itselleen tärkeää, Kinnunen vastaa.– Ystävyyssuhteen katkaisemisesta voi taas jäädä jotain hampaankoloon varsinkin silloin, jos ystävyys alkanut ennen parisuhdetta, hän huomauttaa.Jos taas on kyse ystävyydestä, joka on alkamassa parisuhteen aikana ja tilanne ei tunnut puolisosta kivalta, kehottaa Kinnunen puntaroimaan, onko potentiaalinen ystävyys tärkeämpää kuin se, että puolisosta tilanne tuntuu pahalta.Terapeutti korostaa, että ystävät ovat aina rikkaus – oli kaverin nimi sitten Ville tai Veera.– Jos tilanne osoittautuu ongelmalliseksi, olisi hyvä keskustella avoimesti, aikuisesti ja toista kuunnellen ja kunnioittaen ja päättää yhdessä, mikä kullekin parille sopii parhaiten. Pääasia on, että molemmat ovat sopimukseen tyytyväisiä.Selänteiden ”sanaton sopimus” on puhuttanut myös Ilta-Sanomien lukijoita.– Selänteiden päätös kertoo realismista ja kunnioituksesta avioliittoa kohtaan. Kiusauksia tulee varmasti, ellei niitä tietoisesti päätä välttää. Keskiverto avioliitossa oleva valitettavasti ystävystyy vastakkaisten sukupuolen kanssa, koska ”sehän on aivan viatonta tavata muitakin mukavia ihmisiä muuten vain”. Tulokset näemme tilastoista, eräs lukija viittaa avioerotilastoihin.– Näin on varmaan suurimmalla osalla pariskunnista. Se on ihan ok. Sitä ei vaan jostain syystä kehdata myöntää ääneen, arvioi puolestaan toinen.Myös kolmas lukija kertoo, että sanaton sopimus on ollut heilläkin jo pitkään voimassa.– Tehkööt muut mitä tahtoo, mutta meillä tämä sopimus on pitänyt jo 24 vuotta. Olen ehkä vanhanaikainen, mutta en pitäisi siitä että mieheni kävisi lounailla, lasillisella tai lenkillä toisen naisen kanssa, kun voi tehdä nämä minun kanssani. Tai jonkun oman miespuolisen kaverinsa kanssa.Moni kuitenkin sanoo, ettei voisi kuvitellakaan olevansa suhteessa, jossa säännöt määrittelisivät kuka saa olla ystävä.– Naispuoliset ystäväni ovat monta kertaa pelastaneet suhteeni huomauttamalla, miten heidän mielestään hyvän puolison pitäisi olla, ja mitä teen väärin omassa suhteessa ja mitä oma puoliso arvostaisi, eräs mies sanoo.Terveellä pohjalla olevassa suhteessa on täysin normaalia, että molemmilla voi olla sekä mies- että naisystäviä, toinen puolestaan näkee.– Huono täytyy olla itseluottamuksen, jos vaatii että kumppanilla ei saa olla jonkun tietyn sukupuolista ystävää.– Miksi ihmeessä ajatus on heti se, jos on vastakkaista sukupuolta oleva ystävä, että ollaan hommailemassa jotain salamyhkäistä selän takana? Vähissä on luottamus silloin.