Ville ja Pauliina aloittivat seurustelemaan deittiohjelmassa – arki yllätti täysin: ”Ihmisessä alkaa huomata uusia puolia”

Viihde

Ville ja Pauliina aloittivat seurustelemaan deittiohjelmassa – arki yllätti täysin: ”Ihmisessä alkaa huomata u

Love

Kuvauksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoossa

Islandin loppuhuipennukseen asti päässeet Ville ja Pauliina jäivät tiukassa finaalissa toiseksi. 25 000 euron voittopotti meni sivu suun, mutta pari lähti kotimatkalle onnellisina ja rakastuneina.Ville ja Pauliina löivät sinetin rakkaudelleen ohjelman loppupuolella ja sopivat seurustelevansa. Työkiireiltään puhelimeen vastaava Ville kertoo nyt, ettei kuvausten päättymisen jälkeen ole tapahtunut mitään maata mullistavaa.– Perusarkeen on palattu pikkuhiljaa ja siitä saa taas kiinni. Ei mitään järisyttävää ole tapahtunut, hän kertoo.– Pauliinalla ja minulla menee tällä hetkellä ihan hyvin, Ville lisää.pareja kuvattiin vuorokauden ympäri, eivätkä he saaneet poistua villasta, jossa he majoittuivat.Paluu takaisin normaaliin elämään on tuonut mukanaan paljon uutta.– Villassa ei päässyt tekemään mitään. Nyt kun täällä pääsee, niin reaktiot kaikkiin asioihin ja käytös on toki erilaista. On myös erilaista olla yhdessä, kun ei ole kameroita vieressä, Ville pohtii.– Ihmisessä alkaa huomata uusia puolia. Kuvauksissa kuitenkin elää tietyssä kuplassa, hän lisää.ja Järvenpäässä asustelevalla parilla ei ole välimatkaa esteenään, mutta työt ovat pitäneet parin kiireisinä.– Elämäntilanteemme on todella kiireinen tällä hetkellä, Ville harmittelee.Yhteen muuttaminen on vilahdellut parin puheissa, mutta Ville kertoo, etteivät he halua hätiköidä.– Ollaan juteltu siitäkin, että pikkuhiljaa. Ei haluta edetä liian nopeasti, kun siitä on kuitenkin niin vähän aikaa, kun tultiin Espanjasta, Ville sanoo.– Totta kai toivon, että suhde tästä kehittyy eteenpäin. Nyt on kuitenkin ihan hyvä, ja tästä on mentävä päivä kerrallaan eteenpäin, Ville sanoo.