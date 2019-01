Love Island Suomi -voittajapari erosi – toinen osapuoli teki ratkaisevan päätöksen: ”Tämä ei toimi enkä jaksa enää”

Viihde

Love Island Suomi -voittajapari erosi – toinen osapuoli teki ratkaisevan päätöksen: ”Tämä ei toimi enkä jaksa

Aura teki ratkaisevan päätöksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Auralla on vielä menovaihe päällä”

Viestitulva Instagramissa yllätti