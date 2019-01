Kuva: Jenni Haukio edusti Kiinassa tulipunaisessa pitsileningissä – rouva Peng Liyuan tunnetaan poikkeavasta vaatemaustaan

Viihde

Kuva: Jenni Haukio edusti Kiinassa tulipunaisessa pitsileningissä – rouva Peng Liyuan tunnetaan poikkeavasta v

Katso video jutun alusta: Kiinan kansanarmeijan kunniakomppania ottaa vastaan presidentti Niinistön





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Erityinen maine pukeutujana





















Tapasivat Suomessa 1,5 vuotta sitten