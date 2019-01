Kitaristi Marzi Nyman tänään 40 vuotta – ”Suomen Zappa” kertoo nyt ainutlaatuisista kohtaamisista, joista yksi on ylitse muiden: ”Muutuin teini-ikäiseksi”

Viihde

Kitaristi Marzi Nyman tänään 40 vuotta – ”Suomen Zappa” kertoo nyt ainutlaatuisista kohtaamisista, joista yksi

Steve Vai – samalla lavalla ”isoimman vaikuttajan” kanssa





Lenni-Kalle Taipale – elinikäinen yhteistyö alkoi lukiosta ja jatkui televisioon





”Remulla on maaginen kyky liidata bändiä”





UMO, Anssi Nykänen ja muut kokeneemmat muusikot





40 vuotta täyttävä Markus ”Marzi” Nyman https://www.is.fi/haku/?query=markus+%E2%80%9Dmarzi%E2%80%9D+nyman on tullut tutuksi kitaristina. Yli puolet elämästään hän on soittanut mitä erilaisimmissa kokoonpanoissa – suvereenisti niin jatsia, rockia, kokeilevaa taidemusiikkia, poppia kuin mitä tahansa muutakin. Nyman on tehnyt jopa yhteistyötä kirkkourkurin kanssa – ja soittanut kirkkourkuja itsekin.Merkkipäivän kunniaksi IS pyysi Nymania käymään läpi uransa yhteistyökumppaneita, vaikka pärjää kitaristi toki omillaankin: syksyllä julkaistiin hänen pitkän uransa toinen soololevy Kelluva katedraali. Edeltäjä sai ”kekseliäästi leikittelevänä tyylirajojen rikkojana” Teosto-palkinnon 12 vuotta sitten.Häntä on musiikillisen monipuolisuutensa ansiosta kiusaus kutsua nimellä ”Suomen Zappa”, amerikkalaiseen älykkötaiteilijaan, kunnianhimoiseen muusikkoon ja legendaariseen yhtyejohtajaan Frank Zappaan https://www.is.fi/haku/?query=frank+zappaan (1940 – 1993) viitaten. Nyman ottaa lempinimen vastaan hymyillen, hartioitaan vain hieman kiusaantuneesti kohauttaen.– Zappa on monelle niin tärkeä, ehkä tärkeämpi kuin minulle. Löysin hänet kitaristi Steve Vain https://www.is.fi/haku/?query=steve+vain kautta. Ihailin Vaita nuorena, Nyman sanoo.Ja Vain kanssa Nyman on päässyt soittamaan – kuten kymmenien ja satojen muiden merkittävien artistien ja muusikkojen.Mitä kitaristi itse ajattelee eri yhteistyökuvioistaan? Ainakin niitä yhdistää asenne. Se, että uuteen projektiin ryhtyminen on usein vaatinut rohkeutta heittäytyä tuntemattomaan.– Ne asiat, jotka vetävät puoleensa ja pelottavat, ovat yleensä hyvä juttu. Sen pelon takaa löytyy yleensä jotain arvokasta!– Soitossani ja sävellyksissäni on paljon Vailta omaksuttuja harmonioita ja muita juttuja. Olin löytänyt Vain sedän levyhyllystä, David Lee Rothin https://www.is.fi/haku/?query=david+lee+rothin soololevyltä. Hänen kauttaan löysin myös muita tärkeitä levyjä, kun aloin käydä Vain innoittamana läpi sedän hyllyä tarkasti.Marzi ei olisi tuolloin osannut haaveilla, että päätyy vielä samalle lavalle Vain kanssa – soittamaan yhdessä.– Yhteys löytyi kapellimestari Jukka Iisakkilan https://www.is.fi/haku/?query=jukka+iisakkilan kautta. Hän on tehnyt Yhdysvalloissa yhteistyötä Steve Vain kanssa. Jukka ehdotti Tapiola Sinfoniettalle tällaista yhteistyötä, Nyman muistelee.– Ajattelin, että tällä iällä pystyy olemaan kylmän viileä ja kollegiaalinen, mutta kun Vai tuli ensimmäisiin treeneihin, muutuin teini-ikäiseksi: alkoi tärinä ja syvät kerrokset heräsivät henkiin. Olin samaan aikaan liemessä, mutta myös todella liekeissä.– Vai osoittautui mukavaksi, rennoksi tyypiksi. Hänellä oli valtavasti auktoriteettia, hän tiesi kyllä tarkalleen, miten kaikki sovitukset menevät. Mutta samaan aikaan hän oli oikein lämmin tyyppi. Olin oikein otettu. Ja jos 15-vuotias Marzi olisi nähnyt sen, miten Steve Vai halusi kokeilla minun kamojani, koska ”soundi on hyvä”... se olisi kyllä ollut surrealistista!Pianisti Lenni-Kalle Taipale https://www.is.fi/haku/?query=lenni-kalle+taipale tuli Nymanin soittokaveriksi Etelä-Tapiolan lukiossa. Soitto jatkuu yhdessä edelleen, monissa kokoonpanoissa.Nyman, Taipale ja muut nelikymppiset muusikot ovat tuttu näky useiden tv-ohjelmien ja konserttien taustayhtyeissä. TV:ssä Lennin ja Marzin yhteistyö alkoi Joonas Hytönen Show’sta 20 vuotta sitten – se myös teki molemmista tunnettuja musiikkipiirien ulkopuolella.– Ehkä katsojille tuli henkilökohtaisempi suhde meihin soittajiin, kun bändi sai ohjelmassa ison roolin – eikä meidän soittamisemme ollut mitenkään hifisti toteutettua, Nyman muistelee.– Oli hämmentävää, kun ihmiset alkoivat tunnistaa. Nuppi meni siitä hetkeksi sekaisin, mutta sitten mentiin pihamökin saunaan ja kalibroitiin, mikä on tärkeää ja mikä ei.”Soittoyhteyttä” kitaristi kuvailee pianistin kanssa ”maagiseksi”.– Ehkä se tulee ennen kaikkea Hemma Beast -yhtyeestä (mukana myös muun muassa Tatu Ferchen https://www.is.fi/haku/?query=tatu+ferchen ja Zarkus Poussa https://www.is.fi/haku/?query=zarkus+poussa ), jonka soitto perustuu improvisaatioon. Olemme keikkailleet paljon, pelkästään Goom-risteilyillä yli sata kertaa.– Jännällä tavalla minun ja Lennin ystävyys on vuosien varrella vain syventynyt. Musiikillisesti Lenni on uskomaton runsaudensarvi.Suomirockin legendan, keskiviikkona 71 vuotta täyttävän Remu Aaltosen https://www.is.fi/haku/?query=remu+aaltosen kanssa Marzi Nyman on soittanut useasti – muun muassa Linnan juhlien jatkoilla tv:ssä vuosi sitten.– Hänellä on maaginen kyky liidata bändiä niin, että homma pysyy kasassa, mutta meno vain kasvaa ja kasvaa. Intensiteetti kasvaa niin, että tempo tuntuu kiihtyvän, vaikka se ei kiihtyisikään, Marzi kuvailee.– Sellaista persoonallisuutta ei voi muusikkona jäljitellä. Usein studiohommissa sanotaan, että tehdään ”Rolling Stonesia” tai ”Tom Waitsia”, mutta ei se koskaan onnistu. Anssi Nykänen https://www.is.fi/haku/?query=anssi+nykanen ja Harri Rantanen https://www.is.fi/haku/?query=harri+rantanen soittavat Nymanin kanssa tämän soololevyllä. Trio tekee myös keikkoja.Edellisten sukupolvien ammattimuusikot ovat olleet kitaristille tärkeitä ohjaajia musiikkityössä, myös lavan ja studion ulkopuolella.– Nykäsen kanssa on istuttu paljon saunan lauteilla ja puhuttu. Lukion kitaraopettaja Jarmo Saari https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+saari puolestaan näytti ensimmäisenä, mitä lämmin kollegiaalisuus muusikkojen kesken on. Ja UMO:n (Jazz Orchestra) kokeneemmat soittajat ovat puolestaan osoittaneet, että musiikki on kaiken toiminnan keskellä aina tärkeintä – eikä siinä ole koskaan valmis.

