Jättiyllätys: Madventures tekee paluun! Riku ja Tunna pakkaavat rinkkansa ja lähtevät kiertämään Suomea





Riku Rantala ja Tunna Milonoff hurmasivat tv-ruuduissa rehellisen roisilla Madeventures-matkailuohjelmallaan, jota esitettiin Subilla 2002– 2009. Rantala ja Milonoff matkustivat ohjelmassa ympäri maapalloa ja esittelivät erilaisia kulttuureita ja ilmiöitä.Intoa puhkuvat miehet paljastivat IS:lle Kultainen Venla -gaalan haastattelussa, että ohjelma saa kauan odotettua jatkoa.– Ollaan niin räävittömissä fiiliksissä ettei mitään järkeä! miehet nauroivat.Madventures ei lähde uudella kaudella maailmalle, vaan keskittyy kotimaan matkailuun.– Ollaan pitkään kelattu että milloin reput pakataan. Mietittiin, minne lähdetään. Löydettiin viimein paikka, joka on maailman ihmeellisin ja päräyttävin mesta, maailman onnellisin maa ja siellä puhutaan maailman hämmentävintä kieltä, Tunna maalailee.– Eli kohde on maailman hulluin onnela, Riku lisää.– Ja kaikki tietysti Madventuresin vinksahtaneesta vinkkelistä, Tunna sanoo.Kotimaan matkailu ja rinkkojen pakkaaminen vie miehet sinne, mistä he aikoinaan lähtivät liikkeelle.– Tämä on ehdottomasti paluu juurille, Riku ja Tunna vakuuttavat.Uuden kauden kuvaukset aloitetaan mahdollisimman pian. Miehet pyytävätkin nyt faneilta vinkkejä siitä, minne heidän kannattaisi mennä.– Me halutaan pyytää kaikkia ohjelman ystäviä ja isänmaallisia suomalaisia neuvomaan mistä meidän pitäisi Suomessa tehdä juttuja. Kuka on se viisain peräkammarin poika tai viisain tyttö joka meidän pitäisi tavata? Riku sanoo.– Jokainen suomalainen on tän alan asiantuntija ja me halutaan tehdä älyttömin reissu ikinä, Tunna lisää.Viimeksi miehet tekivät ohjelmaa 200 maahan kansainvälisesti englanninkielellä.– Monet on ehdottanut, että miksi ette tee Suomesta ohjelmaa. Ennen ei ole ollut sopivaa hetkeä. Ja tajuttiin, että totta kai me tehdään se täältä, tämä on juuri se mesta mistä se pitää tehdä, Riku sanoo.