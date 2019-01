Twerkkaajia, motoristeja... Tässä ovat upeat Miss MP -finalistit – mukana Mika Myllylän 19-vuotias tytär Olivia

Viihde

Twerkkaajia, motoristeja... Tässä ovat upeat Miss MP -finalistit – mukana Mika Myllylän 19-vuotias tytär Olivi

He kisaavat Miss MP19 -tittelistä

1. Hanna-Kerttu Kokko, 23, Outokumpu





2. Janita Piironen, 23, Vantaa





3. Janina Vänttinen, 23, Imatra





4. Riikka Uusitalo, 25, Helsinki





5. Elli Jalonen, 21, Vantaa





6. Marika Ylinen, 27, Tampere





7. Olivia Myllylä, 19, Kokkola





8. Jenna Liiti, 22, Hämeenlinna





9. Fanny Saarelainen, 20, Jyväskylä





10. Janina Kumlander, 23, Turku