360-video paljastaa, miltä ylistetyt Amos Rex -installaatiot oikein näyttivät – katso, mitä varten Helsingissä paleltiin satojen metrien jonoletkassa

Viihde

360-video paljastaa, miltä ylistetyt Amos Rex -installaatiot oikein näyttivät – katso, mitä varten Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://virtualtraveller.com/travellers/my-helsinki/amos-rex-art-museum---team-lab-exhibition