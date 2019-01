Viihde

Luukkonen, Heponiemi, Kakko... Kuka Nuorista Leijonista on kaikkein mukavin? Äänestä!

Kenellä on joukkueen iloisin ilme tai paras elämänasenne? Äänestä joukkueen mukavinta Leijonaa!

Suomen Nuorten Leijonien maajoukkue on täynnä toinen toistaan kiinnostavampia pelaajia, jotka ovat kovaa vauhtia raivaamassa tietään maailmanmaineeseen.Osa nuorista miehistä on vielä suurelle yleisölle tuntemattomia, mutta hekin pääsivät tekemään itseään tunnetuksi Kanadan U20-kisoissa sekä pelaamisen kautta että antamalla haastatteluita medialle.Kuka nuorista kiekkoleijonista teki viime yönä päättyneissä MM-kisoissa sinuun suurimman vaikutuksen? Kenellä on iloisin ilme tai paras elämänasenne?Valitsimme Nuorten Leijonien MM-tiimistä 10 lupaavaa pelaajaa, joiden joukosta voit äänestää joukkueen mukavinta pelaajaa!