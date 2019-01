Allu Tuppurainen saavutti legendaarisen maineen suomalaisten suosikkihahmo Röllinä – kun hän 30 vuoden jälkeen lopetti, maailmalle levisi outo huhu

Viihde

Allu Tuppurainen saavutti legendaarisen maineen suomalaisten suosikkihahmo Röllinä – kun hän 30 vuoden jälkeen

Noin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Allun





Rölli

kuusikymppinen Turusen Masa löytää autotallista laatikon, joka on täynnä vanhaa kamaa, kuten kaitafilmi Masan syntymästä. Roina palauttaa mieliin muistoja syntymästä tähän päivään.Ensimmäisiä muistikuvia on se, kun naapurin Hillevillä ei ole pippeliä.– Ehkä hän on menettänyt sen onnettomuudessa, jäänyt oven väliin tai jotain, pikku-Masa järkeilee.– Siitä mennään puberteettia kohti. Siellä tapahtuu kaikkea hirveetä. Koko ajan mennään kamalampaan suuntaan. Tyylilaji on se, että liioitellaan mahottomasti, Allu Tuppurainen https://www.is.fi/haku/?query=allu+tuppurainen kertoo.– Ei tämä ole ihan minun oma elämäntarinani. Isot pojat ovat kertoneet.– Siellä on joitakin tosi kipeitä juttuja. Seksuaalisuuden ympärillä varmaan aika paljon pyöritään. Olen koittanut käsitellä aihetta huumorilla. Välillä mennään vesissä silmin, mutta sitten kuitenkin se juttu pitää kääntää. Tässä joutuu panemaan itseään halvalla. En minä taida muunlaista tekotapaa osatakaan, Allu kertoo.luoma Rölli-hahmo on lasten suosikki, mutta Hirmu Jätkää ei suositella lapsille.– Kun nuoren miehen painajaisunta esitetään, ehkä perheen pienimmät eivät ymmärrä, mitä nuoren miehen mielessä pyörii, ohjaaja Panu Raipia https://www.is.fi/haku/?query=panu+raipia tuumii.– Kupletin nimi on Hirmu Jätkä. Siinä on tietty ironia. Tosi asiassa Masa on kaikkea muuta, mutta tarkoitus on täyttää miehen malli jotenkin, Allu Tuppurainen kertoo.Oikeasti Hirmu Jätkä on se naapurin kova kaveri, jolla on tippurikin toista kertaa.– Kun aloin kirjoittaa tätä juttua, pelotti miten naiset suhtautuvat siihen. Tämä on äijän omista peloista ja estoista kertova tarina, mutta eivätpä nuo naiset ole vielä kimppuun käyneet, Allu kertoo.teki Allusta tunnetun, mutta moneen vuoteen hän ei ole sonnustautunut Röllin vermeisiin.

Esitätkö Rölliä vielä joskus jossain?









Kun

Röllin saavutukset numeroina

Kuusi tuotantokautta Rölli-sarjaa

Viisi elokuvaa

20 musiikkialbumia

Yksi teemapuisto

Lukuisia tunnustuksia ja palkintoja

– En usko. En minä siitä koskaan kokonaan pääse, mutta mitä se haittaa. Päätyöni olen tehnyt tavallisena rivinäyttelijänä. Rölli oli yksi sivutuote. Siinä on ne rasitteet, jotka monilla muillakin näyttelijöillä on, Allu Tuppurainen kertoo.Kun Allu kertoi lopettavansa kyseisen häntähahmon esittämisen, maailmalla alkoi levitä huhuja, että Allu on kuollut.– Usean vuoden ajan niitä oli aika paljon liikkeellä, ja netistä voi nähdä vieläkin. Joku kysyy, että onko se kuollut, ja joku toinen sanoo, että ei ole kuollut.huhumylly pyöri kiivaimmillaan, lehdistä soiteltiin Allulle. Myös teatteri-ihmiset soittelivat, kun halusivat varmistaa, että mies on elävien kirjoissa.– Kerran menin Vaasan teatterissa töihin. Keskusneiti sanoi, että “Mitä sinä tänne tulet?” Minä sanoin, että minulla on harjoitukset. Keskusneiti sanoi, että ”eikä ole, mene pois, sinä olet kuollut”, muistelee Allu Tuppurainen.Allu Tuppurainen, 67, jäi kolmisen vuotta sitten eläkkeelle Vaasan teatterista. Nykyään hän asuu Tampereen kupeessa Pirkkalassa.Hirmu Jätkän ensi-ilta Tampereen Komediateatterissa lauantaina 5. tammikuuta.Allu Tuppuraisen esittämä Rölli on yksi suomalaisten rakastetuimpia satuhahmoja. Mutta kuinka suosittu Rölli oikein on? IS listasi Röllin saavutukset numeroina.Rölli-sarjaa tehtiin vuosina 1986–2001 yhteensä kuuden tuotantokauden ja 55 jakson verran.Sarjasta jäi elämään erityisesti sen tunnuslaulu ”Tässä tulee hirmuinen Rölli...” joka soi kaikkien jaksojen alussa ja lopussa lukuun ottamatta viidettä tuotantokautta.Vuonna 1993 esitetty neljännen tuotantokauden 4. jakso, Rölli ja pahan valtakunta hyllytettiin liian pelottavuuden vuoksi, eikä sitä ole saatavilla muiden jaksojen tavoin tallenteena.Rölli seikkailee tv-sarjan lisäksi myös viidessä elokuvassa, jotka ovat Rölli – hirmuisia kertomuksia (1991), Rölli ja metsänhenki (2001), Röllin sydän (animaatio, 2007), Rölli ja kultainen avain (2013) ja Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus (2016).Elokuvista erityisesti Rölli ja metsänhenki oli suurmenestys, joka poiki tekijöilleen parhaan kuvauksen, lavastuksen ja puvustuksen Jussi-palkinnot. Röllin sydän voitti parhaan animaation palkinnon useilla ulkomaisilla elokuvafestivaaleilla.Rölli on ollut ahkera artisti, joka on julkaissut yhteensä 14 äänitettä ja kuusi laulukokoelmaa. Julkaisija VLMedian (entinen VL-Musiikki) tietojen mukaan Röllin levyjä ja kasetteja oli myyty vuonna 2016 lähes miljoona kappaletta.Luku tekee Röllistä yhden Suomeen kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Röllillä on 11 kultalevyä, 7 timanttilevyä ja kolme platinalevyä.Alahärmässä sijaitsevassa Powerparkin monitoimipuistossa on Röllikylä-niminen teemapuisto. Röllin sydän -elokuvaan perustuva teemapuisto avattiin 1. kesäkuuta 2009 ja siellä on kuvattu Rölli ja kultainen avain -elokuvaa.Rölli valittiin vuonna 2006 Suomen suosituimmaksi satuhahmoksi Satusuomalainen-äänestyksessä. Tuppuraiselle on myönnetty lastenkulttuurin valtionpalkinto ja useita muita palkintoja.Lähteet: Sanoman arkisto, Yle, Wikipedia