Arman Alizad oli kaikkien aikojen nuorin vaatturimestari – sitten mies sai soiton, joka muutti urasuunnitelmat kertaheitolla

Arman Alizad oli kaikkien aikojen nuorin vaatturimestari – sitten mies sai soiton, joka muutti urasuunnitelmat

Myös heillä oli ennen arkinen ammatti

Iskelmätähti Marita Taavitsainen: kampaaja

Laulaja Kasmir: kokki

Laulaja, tv-kasvo Sara Forsberg: Halpa-Hallin myyjä

Putous-tähti Ernest Lawson: opettaja

Iskelmätähti Arja Koriseva: opettaja

Duudsonien HP Parviainen: opettaja

Laulaja Hanna Pakarinen: trukkikuski

Laulaja Jouni Hynynen: koulunkäyntiavustaja

Tosi-tv-tähti Cheyenne Järvinen: ruokakaupan kassa

Missi Niina Lavonen: asiakkuuspäällikkö pankkialalla

Poliitikko Päivi Räsänen: lääkäri

Radiojuontaja Juha Perälä: sahatyöntekijä

Laulaja Arttu Wiskari: rautakaupanmyyjä

Bachelor Juha Rouvinen: mainostoimiston liiketoimintajohtaja

Räppäri VilleGalle: ilmastointiasentaja

Laulaja Ville Valo: myyjä isänsä pornokaupassa

Formula-vaimo ja kotiäiti Minttu Räikkönen: lentoemäntä

Huippukokki Tomi Björck: portsari

Laulaja Pertti ”Nipa” Neumann: merimies

Iskelmätähti Jari Sillanpää: baarimikko

Räppäri Spekti eli Samuli Huhtala: sijoitusjohtaja

Laulaja Sakari Kuosmanen: kokki

