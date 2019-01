Vappu Pimiällä on hämmentävä tapa, johon hän turvautuu vain kerran vuodessa – aisaparilla täysin päinvastainen asenne: ”Siitä ei seuraa hyvää”

Viihde

Vappu Pimiällä on hämmentävä tapa, johon hän turvautuu vain kerran vuodessa – aisaparilla täysin päinvastainen

Ilta-Sanomien





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juontajien





Naiset





40-vuotiaat





Hintikalle